Tuberkulose-Welle in Vorarlberg: Rind musste erlöst werden

Die Rindertuberkulose macht in Vorarlberg aktuell keinen Halt. Bereits sechs landwirtschaftliche Betriebe haben Fälle verzeichnet, ein Rind musste diagnostisch getötet werden.

Am Freitag musste ein Rind auf einem Bauernhof im Bezirk Bludenz getötet werden. Der PCR-Test auf Rindertuberkulose verlief positiv. Nun muss der Hof gesperrt werden, alle anderen Tiere werden ebenfalls getestet.

Mehrere Höfe betroffen

Insgesamt sind aktuell sechs landwirtschaftliche Betriebe im Ländle wegen der Rindertuberkulose gesperrt. Ein zuvor gesperrter Hof konnte nun nach umfassenden Hygienemaßnahmen wieder freigegeben werden.