Tuberkulose-Welle in Vorarlberg: Rind musste erlöst werden
Die Rindertuberkulose macht in Vorarlberg aktuell keinen Halt. Bereits sechs landwirtschaftliche Betriebe haben Fälle verzeichnet, ein Rind musste diagnostisch getötet werden.
Am Freitag musste ein Rind auf einem Bauernhof im Bezirk Bludenz getötet werden. Der PCR-Test auf Rindertuberkulose verlief positiv. Nun muss der Hof gesperrt werden, alle anderen Tiere werden ebenfalls getestet.
Mehrere Höfe betroffen
Insgesamt sind aktuell sechs landwirtschaftliche Betriebe im Ländle wegen der Rindertuberkulose gesperrt. Ein zuvor gesperrter Hof konnte nun nach umfassenden Hygienemaßnahmen wieder freigegeben werden.
Was ist Rindertuberkulose?
Rindertuberkulose, oft mit TBC abgekürzt, ist eine durch Bakterien verursachte Infektionskrankheit, die vor allem die Lunge von Rindern befällt und auch auf Menschen übertragen werden kann. Da es keine einfache Heilung gibt, müssen infizierte Tiere oft getötet werden, um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern.