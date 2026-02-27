Skip to content
Bild auf 5min.at zeigt eine Kuh.
Die Krankheit bereitet den Landwirten Kopfzerbrechen
Vorarlberg
27/02/2026
auf Alp angesteckt

Tuberkulose-Welle in Vorarlberg: Rind musste erlöst werden

Die Rindertuberkulose macht in Vorarlberg aktuell keinen Halt. Bereits sechs landwirtschaftliche Betriebe haben Fälle verzeichnet, ein Rind musste diagnostisch getötet werden.

von Felizian Krenn
Am Freitag musste ein Rind auf einem Bauernhof im Bezirk Bludenz getötet werden. Der PCR-Test auf Rindertuberkulose verlief positiv. Nun muss der Hof gesperrt werden, alle anderen Tiere werden ebenfalls getestet.

Mehrere Höfe betroffen

Insgesamt sind aktuell sechs landwirtschaftliche Betriebe im Ländle wegen der Rindertuberkulose gesperrt. Ein zuvor gesperrter Hof konnte nun nach umfassenden Hygienemaßnahmen wieder freigegeben werden.

Was ist Rindertuberkulose?

Rindertuberkulose, oft mit TBC abgekürzt, ist eine durch Bakterien verursachte Infektionskrankheit, die vor allem die Lunge von Rindern befällt und auch auf Menschen übertragen werden kann. Da es keine einfache Heilung gibt, müssen infizierte Tiere oft getötet werden, um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern.

