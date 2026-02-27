Österreich-Wetter: Sonne ist gekommen, um zu bleiben

Unter abnehmendem Hochdruckeinfluss steht erneut abseits der Nebelregionen ein sehr sonniger Tag bevor. Nebelfelder sind im Donauraum, im Waldviertel und im Südosten zu erwarten, aber sie lösen sich bis Mittag meist auf, so die GeoSphere Austria. Am Nachmittag ziehen dann im Westen erste Wolken auf. Der Wind weht meist nur schwach, im Nordosten mäßig aus östlichen Richtungen, auf der Alpennordseite wird es in manchen Regionen leicht föhnig. Die Frühtemperaturen betragen minus fünf bis plus vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen 11 bis 18 Grad. Am wärmsten wird es im Westen.

So wird das Bergwetter

Am Samstag bleibt das milde und sehr sonnige Hochdruckwetter bestehen. In Vorarlberg machen sich im Lauf des Nachmittags ausgedehnte Wolken bemerkbar, die eine schwache Kaltfront ankündigen. Die Temperatur beginnt hier dann zu sinken, die Luftfeuchtigkeit hingegen steigt dann allmählich an und somit wird der Schnee auch schattseitig deutlich patziger. Mit Wolkenaufzug wird hier der Wind aus Südwest bis West in exponierten Hochlagen streckenweise lebhaft. Die Kaltfront bringt in der Nacht zum Sonntag im Westen speziell vom Bregenzerwald bis ins Hagengebirge über 1.500 Höhenmetern ein paar Schneeschauer. Sonst bleibt es meist trocken.