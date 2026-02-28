Skip to content
Ein Salzburger Pensionist ist Opfer eines Betrügers geworden.
Flachgau / Salzburg
28/02/2026
Pensionist gibt 4 Überweisungen frei, ist jetzt 23.000 Euro ärmer

Ein 70-jähriger Flachgauer wurde Opfer eines Betrügers. Dieser hatte sich als Support Mitarbeiter eines Finanzdienstleisters ausgegeben und in vier Überweisungen mehr als 23.000 Euro vom Konto des Pensionisten abgebucht.

von Phillip Plattner
Der unbekannte Täter hat sich dabei per SMS beim 70-Jährigen gemeldet und sich eben als Support Mitarbeiter eines Finanzdienstleisters ausgegeben. Er hatte dem Opfer geschrieben, dass dessen Computer gehackt worden wäre und den Pensionisten so dazu bewegt, einen Fernzugriff zuzulassen. Dadurch konnte der Betrüger insgesamt vier Überweisungen tätigen, die vom Opfer allesamt auch freigegeben worden sind. Dem 70-Jährigen ist laut Polizeiinformationen dadurch ein Schaden in der Höhe von mehr als 23.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen laufen.

