Schwerer Crash im Lungau: Zwei Verletzte in Krankenhäuser geflogen

Auf der B96 im Ortsgebiet von St. Margarethen (Lungau, Salzburg) sind ein Klein-LKW und ein Auto in einem Kreuzungsbereich zusammengekracht. Die beiden einheimischen Lenker, 39 und 33 Jahre alt, mussten verletzt mit Hubschraubern in die Krankenhäuser nach Salzburg und Klagenfurt geflogen werden, so die Polizei. Alkotests waren nicht möglich. Noch unklar ist, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Das soll nun ein Sachverständiger klären. Die B96 war an der Unfallstelle bis kurz nach Mitternacht gesperrt.