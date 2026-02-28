Lage spitzt sich zu: AUA streicht Israel-Flüge, plant Evakuierungsflug

Der Luftraum über Israel ist nach dem Angriff auf den Iran für zivile Flugzeuge gesperrt. Die AUA hat daher auch alle Flüge von und nach Israel für den heutigen Samstag, 28. Februar 2026, gestrichen.

Zivile Flugzeuge dürfen aktuell in Israel weder starten noch nach Israel kommen. Grund dafür sind die Angriffe, die man auf den Iran gestartet hat. Dadurch fällt unter anderem auch der geplante Flug der Austrian Airlines (AUA) um 10.20 Uhr nach Tel Aviv aus.

AUA hat auch Evakuierungsflug geplant

Zusätzlich hat die AUA Informationen vom österreichischen Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“ zufolge, einen Evakuierungsflug geplant. Um 0.35 Uhr soll ein Airbus in Wien abheben und gestrandete Österreicher aus Israel zurückbringen – natürlich nur, sofern es die Sicherheitslage auch zulässt.

Flüge in den vergangenen Jahren immer wieder ausgesetzt

Bereits in den Vorjahren hat man die Verbindungen nach Tel Aviv teilweise gekappt. Im Mai 2025 war das etwa für mehr als einen Monat lang im Rahmen des Israel-Palästina-Kriegs, ehe man seit 23. Juni 2025 wieder Flüge angeboten hat. Alles dazu auch hier: Trotz Krisenlage: AUA nimmt Israel-Verbindung wieder auf. Auch im August 2024 hat man aufgrund der kritischen Lage zwischen Israel und dem Iran bereits Flüge ausgesetzt. Alles dazu findet ihr auch hier: AUA-Flüge nach Tel Aviv und Teheran weiter ausgesetzt.