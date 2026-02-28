563 Kilo schwer: HOFER verkauft ab 2. März einen Bagger
Eine ganz besondere Kuriosität wird man ab kommenden Montag, 2. März 2026, im online-Shop vom Supermarkt-Riesen HOFER finden. Dort wird dann nämlich ein Mini Bagger mit einem Gewicht von 563,5 Kilogramm angeboten.
Der Diskonter HOFER ist durchaus für seine Aktionen bekannt, meist aber eher im Lebensmittelbereich und bei Produkten für kleinere Projekte. Doch nun wollte man scheinbar etwas größer denken und wird ab 2. März 2026 im online Shop einen Mini Bagger anbieten. „Soll der Garten stärker umgestaltet werden, ist größeres Gerät nützlich“, meint der Diskonter nun in einer Aussendung.
HOFER-Bagger kostet 4.749 Euro und wird zugestellt
Wer also bei der Gartenarbeit keine halben Sachen machen möchte, für den hat HOFER ab Montag einen 563,5 Kilogramm schweren Mini Bagger der Marke „Scheppach“ im Angebot. Kostenpunkt: 4.749 Euro pro Stück, inklusive fünf Jahre Garantie. Der Bagger wird übrigens zugestellt, man muss ihn also nicht mühsam irgendwo abholen fahren. Was das Gerät so alles kann, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.
Das „kann“ der HOFER-Bagger:
- Scheppach Mini Bagger EXC815
- 563,5 Kilo schwer
- 8,5 PS 4-Takt-Benzinmotor
- maximale Überladehöhe von 1,35 Meter, Auswurfhöhe von 2,1 Meter, Grabtiefe von 1,2 Meter und Reichweite von 2,33 Meter
- Spurbreite: 69 Zentimeter
- 29 Zentimeter breite Schaufel mit 0,011 Kubikmeter Fassungsvermögen
- LED-Scheinwerfer
- 26,5 kPa Bodenpressandruck
Nicht das erste Bagger-Rodeo bei HOFER
Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass man bei HOFER einen Bagger kaufen kann. Bereits im September des Vorjahres hat der Diskonter einen solchen zum Preis von rund 4.800 Euro angeboten und auf Facebook gepostet. Die Reaktionen der Österreicher zeigten: Damit hatten wohl nicht allzu viele gerechnet. Alles dazu auch hier: Kurios: Hofer bietet Mini-Bagger online zum „Schnäppchenpreis“.