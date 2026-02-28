Skip to content
/ ©Fotomontage: HOFER Österreich
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine HOFER-Filiale von außen und einen Mini Bagger im Kreis.
Bei HOFER wird man im online-Shop ab Montag, 2. März 2026, auch einen Mini-Bagger finden.
Österreich
28/02/2026
Kurios!

563 Kilo schwer: HOFER verkauft ab 2. März einen Bagger

Eine ganz besondere Kuriosität wird man ab kommenden Montag, 2. März 2026, im online-Shop vom Supermarkt-Riesen HOFER finden. Dort wird dann nämlich ein Mini Bagger mit einem Gewicht von 563,5 Kilogramm angeboten.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(210 Wörter)

Der Diskonter HOFER ist durchaus für seine Aktionen bekannt, meist aber eher im Lebensmittelbereich und bei Produkten für kleinere Projekte. Doch nun wollte man scheinbar etwas größer denken und wird ab 2. März 2026 im online Shop einen Mini Bagger anbieten. „Soll der Garten stärker umgestaltet werden, ist größeres Gerät nützlich“, meint der Diskonter nun in einer Aussendung.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Mini-Bagger, der ab 2. März bei HOFER im online-Shop verkauft wird.
©HOFER
Dieser Mini-Bagger steht bei HOFER ab 2. März 2026 zum Verkauf.

HOFER-Bagger kostet 4.749 Euro und wird zugestellt

Wer also bei der Gartenarbeit keine halben Sachen machen möchte, für den hat HOFER ab Montag einen 563,5 Kilogramm schweren Mini Bagger der Marke „Scheppach“ im Angebot. Kostenpunkt: 4.749 Euro pro Stück, inklusive fünf Jahre Garantie. Der Bagger wird übrigens zugestellt, man muss ihn also nicht mühsam irgendwo abholen fahren. Was das Gerät so alles kann, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Das „kann“ der HOFER-Bagger:

  • Scheppach Mini Bagger EXC815
  • 563,5 Kilo schwer
  • 8,5 PS 4-Takt-Benzinmotor
  • maximale Überladehöhe von 1,35 Meter, Auswurfhöhe von 2,1 Meter, Grabtiefe von 1,2 Meter und Reichweite von 2,33 Meter
  • Spurbreite: 69 Zentimeter
  • 29 Zentimeter breite Schaufel mit 0,011 Kubikmeter Fassungsvermögen
  • LED-Scheinwerfer
  • 26,5 kPa Bodenpressandruck

Nicht das erste Bagger-Rodeo bei HOFER

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass man bei HOFER einen Bagger kaufen kann. Bereits im September des Vorjahres hat der Diskonter einen solchen zum Preis von rund 4.800 Euro angeboten und auf Facebook gepostet. Die Reaktionen der Österreicher zeigten: Damit hatten wohl nicht allzu viele gerechnet. Alles dazu auch hier: Kurios: Hofer bietet Mini-Bagger online zum „Schnäppchenpreis“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 10:07 Uhr aktualisiert
