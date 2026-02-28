Überraschende Kündigungen bei Hipp: 26 Mitarbeiter sofort freigestellt

Der deutsche Hersteller HiPP ist weit bekannt für Babynahrung. Auch in Gmunden (Oberösterreich) gibt es einen Produktionsstandort. Bislang arbeiteten dort etwa 400 Beschäftigte, doch das ist jetzt Geschichte, denn es wurden einige Kündigungen ausgesprochen, wie mehrere Medien berichten.

„Überfallsartige Kündigungen nach Schichtende“

Betroffen sind demnach 26 Mitarbeiter, die am Mittwoch ihre Kündigung erhalten haben und mit sofortiger Wirkung freigestellt wurden. Laut „Krone“ hat der Jobabbau dabei für großen Wirbel gesorgt – die Rede ist dabei von „überfallsartigen Kündigungen nach Schichtende“. Dem soll Hipp aber vehement widersprechen und betont, dass die Mitarbeiter in einzelnen Gesprächen im geschützten Rahmen über die Veränderung informiert wurden.

Mitarbeiter gekündigt: So geht es für sie jetzt weiter

Grund für die Kündigungswelle ist die Einstellung einer der vier Produktionslinien, durch diesen Schritt soll die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes gesichert werden. Aber wie geht es für die betroffenen Mitarbeiter weiter? Für sie soll es einen Sozialplan geben, wie es in den Berichten heißt. Der soll unter anderem gestaffelte Sozialzahlungen und einen Zuschuss für Kinder beinhalten. Außerdem sollen die Mitarbeiter, die in einer Betriebswohnung leben, dort bleiben dürfen.