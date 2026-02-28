Kettensägen-Unfall: Tiroler muss ins Krankenhaus

Am Samstag, 28. Februar 2026, ist es gegen 8 Uhr zu einem Freizeitunfall in Finkenberg (Bezirk Schwaz, Tirol) gekommen. Bei Holzarbeiten hat sich dabei ein 64-jähriger Tiroler mit einer Kettensäge am linken Fuß im Bereich des Mittelfußknochens verletzt, heißt es seitens der Polizei nun. Zum Zeitpunkt des Unfall hatte der Mann aber immerhin Arbeitsschuhe getragen. Trotzdem musste er nach der Erstversorgung durch den Notarzt verletzt ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht werden.