SPAR, Lidl, HOFER: Was sich ab April in den Geschäften ändert

Was Billa bereits seit Anfang Jänner macht, gilt ab April auch für die übrigen großen Supermärkte. Ab da müssen gewisse Produkte, die von "Shrinkflation" betroffen sind, gekennzeichnet werden.

„Shrinkflation“ ist in Österreich bereits seit Jahren Thema, nun hat sich die Regierung für eine Vorgehensweise gegen solche Praktiken entschieden. Bei „Shrinkflation“ handelt es sich um versteckte Preiserhöhungen, die etwa dann gegeben sind, wenn ein Produkt kleiner wird, der Preis aber gleich bleibt. Kritik hat in den vergangenen Jahren dafür vor allem Milka bekommen, aber auch andere Produkte sind im Laufe der Zeit kleiner geworden. So etwa auch der Gewinner der Konsumente 2025, das Magnum Mandeleis. Alles dazu hier: Diese Lebensmittel ärgerten die Österreicher 2025 am meisten.

Diese Unternehmen sind vom neuen Gesetz gegen „Shrinkflation“ betroffen

Auf ein Anti-Mogelpackungs-Gesetz mit Maßnahmen zur Eindämmung versteckter Preiserhöhungen hat sich die Regierung übrigens schon Ende vergangenen Jahres verständigt, nun hat auch der Nationalrat grünes Licht zur Umsetzung des Gesetzes gegeben. Dieses soll dann ab April 2026 in jenen Unternehmen des stationären Lebensmittel- und Drogerieeinzelhandels umgesetzt werden, die mehr als 400 Quadratmeter Verkaufsfläche bzw. mehr als fünf Filialen haben. Vorerst befristet bis Mitte 2030 muss der Handel „entweder am Produkt, am Regal, in unmittelbarer Umgebung oder per Informationsschild darauf hinweisen, dass die Ware von ‚Shrinkflation‘ betroffen ist“, heißt es in einer Aussendung der Parlamentsdirektion.

Billa hat Neuerung im Handel bereits vorgezogen

Wie das in etwa aussehen könnte, zeigt man bei Billa bereits seit 2. Jänner 2026 vor. Beim Supermarkt-Riesen hat man sich nämlich Ende letzten Jahres dafür entschieden, das Gesetz bereits früher umzusetzen. Mehr dazu hier: Schon ab 2. Jänner: BILLA zieht österreichweite Neuerung vor. Und mittlerweile sind auch schon drei Produkte in dieser Zeit in den Geschäften aufgetaucht, die von „Shrinkflation“ betroffen sind. Das neueste Produkt in der Liste sind die „Jacobs Espresso Sticks“ mit Verkaufsstart ab 23. Februar 2026. Weiters betroffen ist auch ein beliebter Schokosnack und eine Torte. Alles dazu auch hier: Gleicher Preis, weniger drin: BILLA „warnt“ vor dieser Torte.

Das sieht die neue Regelung gegen „Shrinkflation“ vor

Spätestens ab April müssen dann eben auch andere Handelsunternehmen wie etwa SPAR, Lidl und HOFER nachziehen. Die Regelung erfordert eine Kennzeichnung der betroffenen Produkte für die Dauer von mindestens 60 Tagen. Die Kennzeichnung soll dabei nicht nur bei einer Gewichtsreduktion sondern auch bei der Verringerung der Stückzahl gelten. Ausnahmen gibt es, wenn der Grundpreis nur geringfügig erhöht wird. Bei Verstößen drohen den Unternehmen in letzter Konsequenz sogar Geldstrafen, heißt es weiter. Mit dieser Maßnahme hofft man auch der Teuerung entgegenwirken zu können. Und Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig meint auch, dass man damit jene Unternehmen mit großen Marktanteilen in die Pflicht nehmen und nicht regionale Nahversorger belasten wolle.

FPÖ sieht „Bürokratiemonster“ und findet Gesetz „übertrieben“

Kritik an der Maßnahme gibt es vor allem vonseiten der FPÖ. Barbara Kolm findet Transparenz zwar wichtig, das Gesetz würde ihrer Meinung nach das Problem aber nicht lösen, sondern es nur verschieben. Peter Wurm bezeichnet das Gesetz als „Bürokratiemonster“, mit dem man die Inflation nicht bekämpfe, sondern den Zusatzaufwand im Handel eher sogar noch anheizen würde. Insgesamt erachtet man in der FPÖ das Gesetz als „übertrieben“ und befürchtet, dass sich die zusätzliche Administration auf die Preise niederschlagen werde.

Grüne sehen „Schritt in die richtige Richtung“, aber…

Alma Zadi´c von den Grünen sieht in der Kennzeichnungspflicht einen „Schritt in die richtige Richtung“. Ihrer Meinung nach brauche es aber mehr Maßnahmen, um die Preise zu senken. Als Beispiel nennt sie, den „Österreich-Aufschlag“ bei Produkten abzuschaffen. Allgemein gibt sie auch zu bedenken, dass das neue Gesetz erst ab einer Änderung von drei Prozent weniger Füllmenge greifen würde. „Das kann mit der Zeit viel sein“, so die ehemalige Justizministerin.