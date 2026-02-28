Illegale Mega-Party eskaliert: Pyro-Angriff auf Polizei

Am Freitag wurde ordentlich gefeiert in Sierning, deshalb musste sogar die Polizei ausrücken. Doch die Beamten wurden von den Partygästen mit Pyrotechnik attackiert.

Die Polizeistreife wurde gegen 22 Uhr zu einer Lärmbelästigung sowie zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen im Gemeindegebiet Sierning (Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich) gerufen. „Bei einem Privathaus fand eine nicht angezeigte Hausparty mit etwa 250 bis 300 überwiegend jugendlichen Gästen statt. Neben Besuchern aus Oberösterreich befanden sich auch Personen aus anderen Bundesländern vor Ort“, informiert die Polizei.

Partygäste gehen auf Beamte los

Dadurch waren die Zufahrtsstraßen sowie der unmittelbare Wohnbereich durch die abgestellten Fahrzeuge, aber auch durch die Partygäste blockiert. Die Veranstaltung wurde durch die einschreitenden Beamten für beendet erklärt und aufgelöst. Der Großteil der Gäste kam der Aufforderung auch nach und verließ den Bereich. „Ein harter Kern von rund 20 bis 30 Personen verhielt sich jedoch aggressiv, skandierte Parolen gegen die Polizei und warf Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte. Zudem wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet und gegen die Beamten verwendet“, heißt es.

Kennzeichen von Polizeiauto gestohlen

Erst durch konsequentes Einschreiten sowie durch die Unterstützung weiterer Streifen konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Nach etwa eineinhalb Stunden war die Lage vollständig beruhigt. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes wurde bei einem Polizeifahrzeug außerdem ein Kennzeichen gestohlen. Bei den Abstrom-Kontrollen wurden zahlreiche Identitätsfeststellungen durchgeführt sowie mehrere Anzeigen wegen Ordnungsstörungen erstattet.