Skifahrer verstopfen die Straßen in Westösterreich

Dichter Reiseverkehr prägt am Samstag, 28. Februar 2026, die Verkehrslage in Westösterreich, berichtet nun der ÖAMTC. Der Skifahrerverkehr hat dort auf zahlreichen Straßen für teils lange Staus gesorgt.

Viel Geduld haben am heutigen Samstag, 28. Februar 2026, Skifahrer und (Kurz-)Urlauber in Westösterreich gebraucht. Laut ÖAMTC waren vor allem die Arlberg Schnellstraße, die Fernpassstraße sowie die Zufahrtsstrecken beliebter Ski- und Urlaubsregionen – darunter im Zillertal und im Ötztal – besonders stark frequentiert. Zu teils kilometerlangen Staus ist es auch am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden in Richtung Deutschland auf der A12 Inntal Autobahn gekommen.

„Bleiben Sie trotz Stau möglichst entspannt“

Autofahrer sollen dort auf jeden Fall Zeitreserven einplanen, erklärt ÖAMTC-Verkehrsexperte Helmut Rechberger nun: „Zu den Verkehrsspitzen sind Zeitverluste von über einer Stunde keine Seltenheit. Bleiben Sie trotz Stau möglichst entspannt und versuchen Sie keinesfalls die verlorene Zeit durch schnelleres Fahren aufzuholen.“