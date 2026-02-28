Mit 1,54 Promille am Steuer: Lkw-Fahrer (62) flüchtet nach Unfall

Der Oberösterreicher war mit einem Firmen-Lkw unterwegs, als es zu einem Unfall kam. Anschließend beging er Fahrerflucht: Die Geschädigte nahm die Verfolgung auf. Die Polizei konnte ihn aus dem Verkehr ziehen.

Es war Freitagabend, als der 62-Jährige mit einem Firmen-Lkw im Stadtgebiet von Linz (Oberösterreich) auf der Mühlkreisautobahn A7 in Fahrtrichtung Westautobahn A1 unterwegs war. Dabei streifte er mit dem rechten Außenspiegel das Auto einer 34-Jährigen. Statt anzuhalten, fuhr er jedoch einfach weiter. Die Lenkerin wollte das nicht auf sich beruhen lassen, rief die Polizei und nahm selbstständig die Verfolgung auf. Sie fuhr dem flüchtenden Fahrzeug über die A1 sowie in weiterer Folge über die Innkreis Autobahn A25 in Richtung Wels nach.

Alkolenker konnte aus dem Verkehr gezogen werden

„Nach entsprechender Funkverständigung durch die Landesleitzentrale konnte eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Haid das flüchtende Fahrzeug im Bereich der Ausfahrtsrampe Wels-Nord der A25 einholen und auf der B137 in Fahrtrichtung Stadtzentrum Wels anhalten“, informiert die Polizei. Ein beim 62-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Lkw wurde nach Verständigung des Zulassungsbesitzers abgeholt. Er wird angezeigt.