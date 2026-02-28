Premierenfahrt von Wien nach Villach: Kunst und Kultur auf Schiene

Unter dem Motto „Kunst und Kultur auf Schiene in Kärnten/Koroška“ verband die Jungfernfahrt moderne Mobilität mit der Vielfalt der Kärntner Kulturlandschaft. Die Reise wurde dabei selbst zum Ereignis.

Künstlerisches Programm an Bord

Während der rund dreieinhalbstündigen Premierenfahrt gestalteten Kärntner Künstler ein abwechslungsreiches Bordprogramm und verwandelten dabei den Zug in eine einmalige Bühne. Zum Einsatz kam einer der drei brandneuen Hochgeschwindigkeitszüge des Typs „SMILE“ des Schweizer Herstellers Stadler, mit dem die Westbahn künftig täglich zwischen Wien, Graz, Klagenfurt und Villach fährt. Der vollständig mit Kultursujets folierte Zug präsentiert unter anderem die Künstlerstadt Gmünd, das Ensemble Porcia, das Ingeborg Bachmann-Haus, den Carinthischen Sommer, das Museum Moderner Kunst Kärnten, das Landesmuseum Kärnten, das Lassnig Atelier, die Kulturstadt Bleiburg/Pliberk, das Liaunig Museum in Neuhaus/Suha sowie das Theater Heunburg.

„Mehr als eine neue Strecke“

„Kärnten ist eines der kulturell reichsten Bundesländer Österreichs mit großer Tradition in Literatur, Malerei, Tanz und Bildhauerei. Kärnten ist weit mehr als Kulisse mit Seen oder Bergen. Wenn wir diese Stärken sichtbar machen, wird das Bundesland als Kulturraum noch attraktiver“, so Westbahn-Haupteigentümer Hans Peter Haselsteiner. „Wenn moderne Mobilität und kulturelle Identität zusammenspielen entsteht ein echter Mehrwert für die Menschen und für die Region. Als gebürtiger Kärntner freut es mich besonders, dass wir mit dem SMILE-Hochgeschwindigkeitszug und unserer neuen Westbahn-Verbindung die Vielfalt Kärntens sichtbar machen“, so Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher. „Für uns ist diese Verbindung mehr als eine neue Strecke. Wir wollen zeigen, dass moderne Mobilität Qualität, Komfort und Inhalt verbinden kann. Diese Premierenfahrt steht genau dafür: schneller unterwegs sein und dabei mehr erleben“, ergänzt Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch.

©Hans Hofer | Mit einer Premierenfahrt von Wien nach Villach wurde der Start der Westbahn …

Jungfernfahrt von Wien nach Villach

Der Start erfolgte in Wien mit Zwischenhalten in Graz und Klagenfurt. In Klagenfurt wurde der Zug von musikalischen und performativen Beiträgen des Stadttheaters Klagenfurt empfangen, in Villach mündete die Fahrt in einen großen Festakt mit Beiträgen der Stadtkapelle des Eisenbahnmusikvereins, der Jauntaler Trachtenkapelle sowie musikalischer Umrahmung durch Silvia Igerc und Arthur Ottowitz. „Mit der neuen Westbahnverbindung in den Süden lässt sich die Jahrhundertchance Koralmbahn für die Menschen in Kärnten noch besser nutzen. Damit bekommt Kärnten eine weitere, schnellere und verlässliche Anbindung an Graz und Wien. Das stärkt Kärnten als Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort. Auch in kultureller und touristischer Sicht ist die Kooperation und das Kulturbranding mit der Westbahn zu begrüßen. Damit wird Kärntens hochqualitative und vielfältige Kulturszene noch stärker sichtbar und in die Welt hinausgetragen“, so Landeshauptmann Peter Kaiser.

Erfreute Stimmen zum Mobilitätsangebot

„Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn wurde der Kärntner Bevölkerung ein bis dahin noch nie dagewesenes Mobilitätsangebot eröffnet. Umso mehr freut es mich, dass ab März mit der Westbahn ein weiteres Eisenbahnverkehrsunternehmen auf dieser Strecke durch unser Bundesland fahren wird. Damit ist Kärnten noch öfter an Wien und Graz angebunden und auch die Regionen Südkärnten, rund um den Wörthersee und um Villach sind noch besser erreichbar. Die Westbahn ist daher ein wichtiger Partner für uns, denn das steigert insgesamt die Qualität des Öffentlichen Verkehrs in Kärnten“, so Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig. „Ich freue mich sehr über das neue Mobilitätsangebot in den Süden“, sagt Gemeindereferent Landesrat Daniel Fellner. „Die Westbahn verbindet unsere Gemeinden, Regionen und vor allem die Menschen miteinander. Jede Station, an der die Bahn hält, ist ein Stück unserer Heimat, ein Ort, an dem Kreativität und Gemeinschaft zusammenkommen. So wächst unser Kulturraum enger zusammen und es entstehen neue Synergien zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Gemeinden. Das macht Kärnten noch lebendiger, stärker und nachhaltig zukunftsfähig.“

„Villach ist seit jeher Verkehrsknotenpunkt“

„Villach ist seit jeher Verkehrsknotenpunkt und Eisenbahnerstadt. Villach ist aber auch ein kulturelles Zentrum im Alpen-Adria-Raum. Diese Aspekte mit einem Kultur-Zug zu vereinen, ist gleichermaßen ungewöhnlich wie charmant und klug. ‚Kunst und Kultur auf Schiene‘ als Auftakt für eine noch bessere Verbindung Villachs mit wunderbaren Städten wie Klagenfurt, Graz oder Wien – das macht jedenfalls Lust auf mehr“, so Villachs Bürgermeister Günther Albel.