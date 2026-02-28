246 Österreicher im Iran: Eigener Krisenstab tagt in Wien

Aufgrund der Militär-Angriffe zwischen den USA, Israel und dem Iran, tagt auch in Wien ein Krisenstab. Mehrere Flüge wurden gestrichen. 246 Österreicher befinden sich im Iran.

Die Lage spitzt sich immer weiter zu: Nach dem Angriff auf den Iran, ist der Luftraum über Israel für zivile Flugzeuge gesperrt. Die Austrian Airlines (AUA) hat auch alle Flüge von und nach Israel für heute gestrichen. Aufgrund der aktuellen Situation tagte in Wien bereits ein Krisenstab.

Iran-Krieg: 246 Österreicher vor Ort

Wie das Außenministerium gegenüber der „Kronen Zeitung“ mitteilte, befinden sich derzeit 246 Österreich im Iran, davon seien zwei als Reisende vermerkt. Jene, die sich dort aufhalten, oder auch Angehörige vor Ort haben, haben die Möglichkeit sich an die Notfallnummer +43 1 90115 4411 zu wenden. Derzeit werde auch die Reisewarnung angepasst. Betroffen sind die Länder Katar, Bahrain, Kuwait, Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate, Irak und der Iran.

Krisenstab tagte

Weiters heißt es im Medienbericht, dass es derzeit keine Details über Verletzte oder Todesopfer gäbe. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ist mit den Botschaften in engem Austausch, wie es in ihrem Posting auf der Plattform „X“ heißt.

Meine oberste Priorität in dieser Krise gilt den Österreicherinnen und Österreichern. Ich habe im Außenministerium einen Krisenstab eingerichtet, der gerade tagt. Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Botschaften in der Region. Sie unterstützen alle Österreicher bei den… — Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) February 28, 2026

Flugverbindungen unterbrochen

Die Verbindungen welche ausgesetzt sind, betreffen die Flüge nach Tel Aviv, Amman und Erbil bis inklusive 7. März. Ebenfalls betroffen sind selbstverständlich auch Flüge von und nach Teheran (Iran), die sogar bis Ende März ausgesetzt bleiben. Bis 7. März nutzt man zusätzlich nicht die Lufträume über Israel, dem Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Kuwait und Bahrain. Flüge von und nach Dubai werden bis 1. März ausgesetzt. Ist man als Fluggast betroffen, kann man entweder kostenfrei auf ein späteres Datum umbuchen oder den Ticketpreis wieder zurückerhalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 18:23 Uhr aktualisiert