Ab 1. März: Steuerausgleich steht an – was du alles wissen musst

Es ist so weit. Mit dem 1. März 2026 können alle Österreicher den Steuerausgleich des Vorjahres machen, die Jahreslohnzettel müssen nämlich bis Ende Februar da sein.

Alle Jahre wieder steht der Steuerausgleich an und alle Jahre wieder ist es am 1. März so weit. So auch dieses Jahr. Mit Ende Februar müssen nämlich die Jahreslohnzettel an das Finanzamt gemeldet sein, heißt: Ab 1. März 2026 können alle Menschen in Österreich ihren Steuerausgleich für das Jahr 2025 machen und sich so Geld vom Fiskus zurückholen. Und das können, wie viele Fälle auch aus dem Vorjahr zeigen, durchaus einige tausend Euro sein. Dazu muss man den Steuerausgleich aber selbst machen, wartet man darauf, dass er automatisch erstellt wird, bekommen die meisten Österreicher hunderte Euro weniger. Alles dazu etwa hier: 400 statt 800 Euro: Hunderttausende Österreicher verzichten auf Geld.

Zehntausende Österreicher machen Steuerausgleich schon vor März

Tatsächlich werden die Arbeitnehmerveranlagung, wie der Steuerausgleich offiziell heißt, aber auch schon einige Personen hierzulande gemacht haben. Sofern der Jahreslohnzettel bereits verfügbar ist, kann sie nämlich auch schon früher gemacht werden. Zahlen für die ersten beiden Monate dieses Jahres liegen zwar noch nicht vor, aus dem Finanzministerium heißt es gegenüber 5 Minuten aber, dass in den vergangenen Jahren im Jänner etwa 30.000 Arbeitnehmerveranlagungen durchgeführt worden sind. „Im Februar kam es in den vergangenen Jahren zu einem deutlichen Anstieg auf durchschnittlich etwa 350.000 Veranlagungen“, erklärt man weiter. Dennoch würde der überwiegende Teil allerdings erst ab März erfolgen, so das Ministerium.

Hast du den Steuerausgleich für 2025 schon gemacht? Ja, hab ich Nein, hab ich aber noch vor Nein, ich werd ihn auch nicht machen Ich habe 2025 nicht gearbeitet Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„FinanzOnline“-Änderung betrifft auch Steuerausgleich

Möchte man den Steuerausgleich online via „FinanzOnline“ erledigen, hat sich seit Oktober übrigens etwas wichtiges geändert. Die Anmeldemöglichkeit ist nämlich nicht mehr die selbe. Man braucht entweder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung oder muss sich mittels der ID Austria anmelden, man muss also aktiv werden, um Geld vom Staat zurückfordern zu können. Wie du zur ID Austria und was sie noch so alles kann – sie ist nämlich nicht nur eine der Anmeldemöglichkeiten für „FinanzOnline“ -, hat uns das Bundeskanzleramt (BKA) erklärt. Alles dazu erfährst du hier: Steuerausgleich: Wie du zur ID Austria kommst und was sie alles kann.

Immer mehr Österreicher machen Steuerausgleich online

Weiterhin problemlos möglich sei laut Finanzministerium jedenfalls die Abgabe von physischen Formularen. Währenddessen steigt die Beliebtheit des online-Steuerausgleichs via „FinanzOnline“ aber Jahr für Jahr immer weiter an. „84 Prozent der Arbeitnehmerveranlagungen sind im vergangenen Jahr über FinanzOnline erfolgt. Tendenz steigend“, weiß man beim Ministerium auf Nachfrage von 5 Minuten. Wenn du dir in der digitalen Welt nicht ganz so leicht tust, gibt es seit Jänner 2026 übrigens auch die Möglichkeit, dich von einer Vertrauensperson vertreten zu lassen. 5.500 Menschen nutzen diesen Service bereits und lassen sich unentgeltlich von Bekannten oder Verwandten vertreten. Alles dazu auch hier: Ab sofort: Änderung bei FinanzOnline freut Pensionisten in Österreich.

Wieso es sich auszahlt, den Steuerausgleich zu machen

Ein Blick aufs letzte Jahr zeigt dann übrigens, dass sich der Steuerausgleich eben definitiv etwas bringt. Vor allem, wenn man im Rahmen der Arbeit Zusatzausgaben hatte, wie Werbungskosten, oder wenn man Kinder hat. Das durfte etwa eine Wiener Zweifachmama bestaunen: Überraschender Geldsegen: Steuerausgleich bringt Mutter 3 Monatsmieten. Auch eine junge Salzburgerin dachte ebenfalls, dass sie „eh nix“ von der Steuer zurückbekommen würde. Nach einem Besuch bei der Arbeiterkammer (AK) waren es plötzlich über 1.000 Euro, die auf ihrem Konto landen sollten.

Was sich beim Steuerausgleich 2025 im Vergleich zu 2024 geändert hat

Viele Änderungen im Vergleich zum Vorjahresausgleich hat es nicht gegeben, weiß Vanessa Mühlböck, Steuerexpertin der AK Wien, auf Nachfrage von 5 Minuten. Änderungen, die es gibt, würden vor allem Absetzbeträge und die Negativsteuer, die jährlich an die Inflation angepasst werden, betreffen. Und zumindest namentlich ändert sich etwas: Die Homeoffice-Pauschale wird nämlich zur Telearbeits-Pauschale. „Die Höhe und Voraussetzungen bleiben gleich“, weiß aber Mühlböck. Ebenfalls neu: „Die Basispauschalierung kann nun bis zu Umsätzen von 320.000 Euro jährlich angewendet werden. Es können 13,5 Prozent der Einnahmen als Betriebsausgaben abgesetzt werden bzw. sechs Prozent bei wissenschaftlicher, lehrender, vortragender oder beratender Tätigkeit.“

AK-Expertin gegenüber 5 Minuten: „Steuerausgleich grundsätzlich nicht kompliziert“

Allgemein bezeichnet die Expertin den Steuerausgleich gegenüber 5 Minuten als „grundsätzlich nicht kompliziert“. Ob ein Gang zur Arbeiterkammer notwendig sei, hänge laut ihr vom Einzelfall ab. „Insbesondere ist eine Beratung für Arbeitnehmer empfehlenswert, die noch nie selbst eine Arbeitnehmerveranlagung ausgefüllt haben, aber Absetzbeträge, Werbungskosten oder außergewöhnliche Belastungen geltend machen können“, weiß Mühlböck. Auch für Eltern, die nicht sicher sind, wer den Familienbonus geltend machen soll, sei eine steuerliche Beratung sinnvoll. Ansonsten hat die AK aber wie jedes Jahr auch dieses Jahr wieder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Youtube hochgeladen, die einen unkompliziert und schnell durch den Steuerausgleich via „FinanzOnline“ führt.