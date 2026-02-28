Tourengeher ignorieren Warnhinweise: Einsatzkräfte müssen ausrücken

In Gschnitz mussten sechs italienische Tourengeher am 28. Februar 2026 von einem Rettungshubschrauber ins Tal gebracht werden. Sie hatten trotz erhöhter Lawinengefahr einen Steilhang befahren.

Am 28. Februar 2026 setzte eine sechsköpfige italienische Tourengeher-Gruppe gegen 14.30 Uhr im Bereich der Schitourenroute in Richtung Bremer Hütte einen Notruf ab. Die Gruppe war trotz klar erkennbarer Gefahrenhinweise – darunter der aktuelle Lawinenlagebericht sowie bereits abgegangene Schneebrettlawinen – in einen exponierten Steilhang eingestiegen, teilt die Polizei mit.

„Zu riskant“: Tourengeher alarmierten Einsatzkräfte

Im Bereich der sogenannten „Simmingmähder“ nahe der „Simmingalm“ wurde den Wintersportlern die Situation zunehmend zu riskant, weshalb sie die Abfahrt ins Tal antreten wollten. Währenddessen nahmen sie ein Geräusch wahr, das auf eine Setzung der Schneedecke hindeutete. Daraufhin verständigten sie die Einsatzkräfte. Alle sechs Tourengeher wurden von einem Rettungshubschrauber unverletzt ins Tal geflogen.