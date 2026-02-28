Kaltfront zieht über Österreich und bringt zweigeteiltes Wetter

Während es also von Vorarlberg bis ins Mühlviertel schon von der Früh weg dicht bewölkt sein wird, gibt es im Osten und Süden deutlich mehr Sonnenschein. In den bewölkten Landesteilen werden zeitweise auch Regenschauer niedergehen, mit Neuschnee ist erst über 1.700 Metern Seehöhe zu rechnen. Hier zeigt sich die Sonne generell erst wieder in den Nachmittagsstunden. Im Süden und Osten werden dafür im Laufe des Nachmittags dann die Wolken kommen, bis auf lokale Regenschauer dürfte es aber überwiegend trocken bleiben, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria„. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus drei und plus fünf Grad und steigen im Tagesverlauf auf bis zu neun bis 15 Grad an. Die höchsten Werte werden dabei im sonnigen Südosten des Landes erreicht.