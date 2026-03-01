TV und Radio: ORF wirft Programm über den Haufen

Die Angriffe auf den Iran haben Folgen bis nach Österreich: Flüge fallen aus, in Wien tagt ein Krisenstab. Jetzt reagiert auch der ORF und stellt am 1. März sein Programm um.

Wegen der Angriffe auf den Iran stellt der ORF sein Programm um. Verlängerte „ZIB“-Sendungen und ein „zur Sache Spezial“ informieren über die aktuelle Lage.

Wegen der Angriffe auf den Iran stellt der ORF sein Programm um. Verlängerte „ZIB“-Sendungen und ein „zur Sache Spezial“ informieren über die aktuelle Lage.

Die Lage im Nahen Osten spitzt sich weiter zu und das hat auch in Österreich Folgen. Nach den Militär-Angriffen zwischen den USA, Israel und dem Iran ist der Luftraum über Israel für zivile Flugzeuge gesperrt. Auch die Austrian Airlines (AUA) hat deshalb Flüge gestrichen, in Wien trat ein Krisenstab zusammen. Nun reagiert auch der ORF mit kurzfristigen Programmänderungen.

ORF setzt auf Sondersendungen

Am Sonntag, dem 1. März 2026, ändert der ORF sein Programm. In ORF 2 und auf ORF ON startet um 9 Uhr eine auf 20 Minuten verlängerte „ZIB 9“, die ausführlich über die aktuellen Entwicklungen informiert. Um 13 Uhr folgt eine 40-minütige „ZIB 13“. Über weitere mögliche Programmänderungen will man laufend informieren.

Diskussion im Hauptabend

Auch ORF III widmet sich der angespannten Lage. Um 20.15 Uhr diskutiert Reiner Reitsamer im „zur Sache Spezial“ die Frage „Angriff auf den Iran: Wie weit gehen USA und Israel?“. Im Mittelpunkt stehen dabei mehrere zentrale Fragen: Wie gefährlich ist die Situation im Nahen Osten? Was kann und wird der Iran militärisch entgegensetzen? Welche Auswirkungen hat der „Präventivschlag“ auf das iranische Atomprogramm? Und was bedeutet der Angriff für die iranische Führung? Zu Gast sind Heinz Gärtner, Politologe und USA-Experte, Siroos Mirzaei, iranischer Arzt, Nuklearmediziner und Menschenrechtsaktivist, Yvonne Karimi-Schmidt, Völkerrechts- und Nahost-Expertin, sowie Walter Feichtinger, Militär-Experte.

Auch Ö1 mit Schwerpunkt

Nicht nur das Fernsehen reagiert. Auch Ö1 widmet sich in seinen „Journalen“ und Nachrichtensendungen ausführlich den aktuellen Entwicklungen im Iran. In „Punkt eins“ am Montag, 2. März, ab 13 Uhr ist der Iran-Experte Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie bei Barbara Zeithammer zu Gast. Thema sind die jüngsten Ereignisse und deren mögliche Folgen.