Mehr Autofahrer wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt

Im Jahr 2025 gab es in Österreich 28.428 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer und 8.555 wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Diese Zahlen gab das Innenministerium am Sonntag bekannt.

Die Bundespolizei hat im Jahr 2025 österreichweit rund 1,87 Millionen Alkoholkontrollen durchgeführt – ein leichtes Minus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 28.428 Autofahrer wurden wegen Alkohol am Steuer angezeigt – etwas weniger als im Jahr davor, als 28.867 Anzeigen registriert wurden. Das teilte das Innenministerium am Sonntag der APA mit.

Mehr Anzeigen wegen Drogen am Steuer

8.555 Lenker wurden wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt – ein Anstieg um vier Prozent im Vergleich zu 2024. Diese höhere Zahl an Anzeigen sei nicht zuletzt auf Ausbildungsinitiativen zur Erkennung von potenziellen Drogenlenkern zurückzuführen, wurde erläutert. Ein weiterer Grund sei der Einsatz von Amtsärzten bei Schwerpunktaktionen im Straßenverkehr. „Durch Drogen oder Alkohol beeinträchtige Lenkerinnen und Lenker müssen aus dem Verkehr gezogen werden“, betont Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

©Parlamentsdirektion/Ulrike Wieser Am Foto: Innenminister Gerhard Karner

Oberösterreich trauriger Spitzenreiter

Die meisten Anzeigen wegen Alkohol am Steuer gab es in Oberösterreich mit 4.887 Fällen. Knapp dahinter folgen Niederösterreich (4.789) und die Steiermark (4.572). Tirol (3.562), Kärnten (3.368), Wien (3.138) und Salzburg (2.050) liegen im Mittelfeld, während Vorarlberg (1.134) und das Burgenland (928) die wenigsten Verstöße verzeichneten. Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurden am häufigsten in Wien (2.341) gestellt, gefolgt von Oberösterreich (1.582) und Niederösterreich (1.510). Danach rangieren Tirol (1.108), die Steiermark (519), Kärnten (481) und Vorarlberg (479). 335 Anzeigen wurden in Salzburg gestellt und das Schlusslicht bildet wiederum das Burgenland mit 200 Anzeigen. [APA / Red. 1.3.2026]