Wohnungsbrand: Bewohner rettet sich übers Dach

In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Salzburger Stadtteil Maxglan brach am Samstagvormittag ein Brand aus. „Der Bewohner bemerkte Rauch und konnte sich selbstständig aus der Wohnung über den Balkon auf das Dach retten. Von dort gelangte er über einen weiteren Balkon in eine Nachbarwohnung und verließ gemeinsam mit der Nachbarin das Gebäude“, informiert die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er sich weiter ausbreiten konnte. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.