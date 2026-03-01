Wels: Alkolenker beschädigt 15 Meter Leitschiene

In Wels ist in der Nacht auf Sonntag, 1. März, ein 40-Jähriger mit seinem Auto gegen die Leitschiene gekracht. Laut Polizei stand der Lenker mit 1,86 Promille unter Alkoholeinfluss. Der Mann wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.

1,86 Promille, 15 Meter zerstörte Leitschiene und ein Führerschein weniger - so endete die Nacht für einen 40-Jährigen in Wels.

Gegen 1.35 Uhr war der 40-jährige Welser mit seinem Wagen auf der B 138 in Fahrtrichtung Wels (Oberösterreich) unterwegs. Er fuhr am linken Fahrstreifen, als es dann zu einem heiklen Moment kam. Laut seinen eigenen Angaben habe ihn ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Fahrstreifenwechsel geschnitten. Der 40-Jährige wich nach links aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitschiene.

15 Meter Leitschiene beschädigt

Durch den Aufprall wurde die Leitschiene auf einer Länge von rund 15 Metern schwer beschädigt. Das Auto drehte sich um die eigene Achse. Schließlich kam der Wagen entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stillstand. Wie durch ein Wunder blieb es bei einem Verletzten – dem Lenker selbst.

1,86 Promille gemessen

Während der Unfallaufnahme bemerkten die einschreitenden Polizisten deutliche Symptome einer Alkoholisierung. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Die Beamten nahmen dem Welser den Führerschein vorläufig ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Anschließend lieferte die Rettung den 40-Jährigen mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels ein.