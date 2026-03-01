Routinemäßige Kontrolle wurde 23-Jährigem zum Verhängnis

In Wels hat eine routinemäßige Verkehrskontrolle am 1. März 2026 für einen 23-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden ein Nachspiel. Die Polizei zog den Mann aus dem Verkehr - Alkohol und ein positiver Drogen-Test waren der Grund.

Was als gewöhnliche Verkehrskontrolle begann, endete für einen 23-jährigen Lenker mit dem vorläufigen Verlust seines Führerscheins. Am Sonntag, dem 1. März 2026, führte eine Welser Streife routinemäßige Kontrollen im Stadtgebiet durch. Dabei hielten die Beamten den Mann aus dem Bezirk Gmunden an.

0,8 Promille gemessen

Im Zuge der Amtshandlung wurde ein Alkomattest durchgeführt. Dieser ergab einen relevanten Messwert von 0,8 Promille. Damit war klar: Die Fahrt durfte so nicht weitergehen. Doch damit nicht genug. Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Marihuana-Geruch im Fahrzeuginneren.

Urintest positiv

Aufgrund des Geruchs führten die Beamten zusätzlich einen Urintest durch. Auch dieser fiel positiv aus. Die Polizei reagierte umgehend. Für den 23-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt. Zudem wird er angezeigt.