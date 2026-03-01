Anschober ist zurück: Ex-Minister mit Buch-Tour durch Österreich

Der Ex-Minister hat ein neues Buch – ab 2. März geht er damit auf Lesereise quer durch Österreich bis Ende Mai.

Der ehemalige Grüne-Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat ein neues Buch veröffentlicht: „ErMUTigung“. Es zeigt in Zeiten von Klimakrise, Kriegen und wachsendem Pessimismus, warum Zuversicht kein naiver Optimismus, sondern eine gesellschaftliche Kraft ist. Außerdem berichtet er von erfolgreichen Projekten, innovativen Gemeinschaften und positiven Kipppunkten, die in der Klimapolitik, in Städten, in der Wirtschaft und im gesellschaftlichen Zusammenleben umgesetzt wurden.

©Gianmaria Gava Rudi Anschober hat auf seiner Lesereise mehrere Stationen in Österreich.

Lesereise startet in Wien

Rudi Anschober zeigt dabei anhand nationaler und internationaler Beispiele, dass Veränderung selten durch den einen großen Wurf entsteht, sondern durch viele beharrliche Schritte – sei es bei Energiewende, Verkehr, Stadtentwicklung oder Demokratie. Um mehr Aufmerksamkeit für sein Buch zu bekommen, startet er am Montag, dem 2. März, seine Lesereise durch Österreich, die bis Ende Mai dauert.

Rudi Anschober tourt durch Österreich: Das sind die Termine März: 2.3.26: Lesung Linz (OÖ), Thalia Landstraße, 18:30

3.3.26: Buchpräsentation „ErMUTigung", Wien (W), Thalia Mariahilferstraße, 19:00

4.3.26: Gaweinstal (NÖ)

5.3.26: Lesung Vöcklabruck (OÖ), Stadtsaal, 19:30

9.3.26: Lesung Klagenfurt (K), Buchhandlung Heyn, 19:00

18.3.26: Lesung Perg (OÖ), Pfarrheim, 19:00

23.3.26: Lesung Waidhofen/Ybbs (NÖ)

24.3.26: Lesung Krems (NÖ) April: 9.4.26: Salzburg (S), Vorlesung PMU – geschlossene Veranstaltung

13.4.26: Lesung Sierning (OÖ), Fokus, 19:00

17.4.26: Wien (W), TransformationCamp (fifty1), Keynote „ErMUTigung", FH Wien, Währinger Gürtel, 14:00

21.4.26: Lesung Wien (W), Konzertcafé Schmid Hansl, 19:00

24.4.26: Lesung Retz (NÖ), Kulturhaus Schüttkasten, 19:00

28.4.26: Wien (W), Kardinal König Haus, ME/CFS Mai: 5.5.26: Lesung Lambach (OÖ), Kino Lambach, 19:00 Juni: 2.6.26: Wien (W), Stakeholderkonferenz WE&ME, 9:00–11:00

8.6.26: Wien (W), Lesung, Buchhandlung Seeseiten, 19:00

18.6.26: Wien (W), Vorlesung Boku, 16:00 Juli: 9.7.26: Salzburg (S), PMU – geschlossene Veranstaltung September: 29.9.26: Salzburg (S), Keynote Pflegekongress, PMU – geschlossene Veranstaltung November: 10.11.26: Wien (W), KPH Bildungszentrum Stefansplatz, Diskussion

12.11.26: Ottnang (OÖ), Lesung

18.11.26: Bad Goisern (OÖ), Lesung

26.11.26: Voitsberg (ST), Lesung, Begegnungszentrum, 18:00

