Anschober ist zurück: Ex-Minister mit Buch-Tour durch Österreich
Der Ex-Minister hat ein neues Buch – ab 2. März geht er damit auf Lesereise quer durch Österreich bis Ende Mai.
Der ehemalige Grüne-Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat ein neues Buch veröffentlicht: „ErMUTigung“. Es zeigt in Zeiten von Klimakrise, Kriegen und wachsendem Pessimismus, warum Zuversicht kein naiver Optimismus, sondern eine gesellschaftliche Kraft ist. Außerdem berichtet er von erfolgreichen Projekten, innovativen Gemeinschaften und positiven Kipppunkten, die in der Klimapolitik, in Städten, in der Wirtschaft und im gesellschaftlichen Zusammenleben umgesetzt wurden.
Lesereise startet in Wien
Rudi Anschober zeigt dabei anhand nationaler und internationaler Beispiele, dass Veränderung selten durch den einen großen Wurf entsteht, sondern durch viele beharrliche Schritte – sei es bei Energiewende, Verkehr, Stadtentwicklung oder Demokratie. Um mehr Aufmerksamkeit für sein Buch zu bekommen, startet er am Montag, dem 2. März, seine Lesereise durch Österreich, die bis Ende Mai dauert.
Rudi Anschober tourt durch Österreich: Das sind die Termine
März:
- 2.3.26: Lesung Linz (OÖ), Thalia Landstraße, 18:30
- 3.3.26: Buchpräsentation „ErMUTigung“, Wien (W), Thalia Mariahilferstraße, 19:00
- 4.3.26: Gaweinstal (NÖ)
- 5.3.26: Lesung Vöcklabruck (OÖ), Stadtsaal, 19:30
- 9.3.26: Lesung Klagenfurt (K), Buchhandlung Heyn, 19:00
- 18.3.26: Lesung Perg (OÖ), Pfarrheim, 19:00
- 23.3.26: Lesung Waidhofen/Ybbs (NÖ)
- 24.3.26: Lesung Krems (NÖ)
April:
- 9.4.26: Salzburg (S), Vorlesung PMU – geschlossene Veranstaltung
- 13.4.26: Lesung Sierning (OÖ), Fokus, 19:00
- 17.4.26: Wien (W), TransformationCamp (fifty1), Keynote „ErMUTigung“, FH Wien, Währinger Gürtel, 14:00
- 21.4.26: Lesung Wien (W), Konzertcafé Schmid Hansl, 19:00
- 24.4.26: Lesung Retz (NÖ), Kulturhaus Schüttkasten, 19:00
- 28.4.26: Wien (W), Kardinal König Haus, ME/CFS
Mai:
-
5.5.26: Lesung Lambach (OÖ), Kino Lambach, 19:00
Juni:
- 2.6.26: Wien (W), Stakeholderkonferenz WE&ME, 9:00–11:00
- 8.6.26: Wien (W), Lesung, Buchhandlung Seeseiten, 19:00
- 18.6.26: Wien (W), Vorlesung Boku, 16:00
Juli:
- 9.7.26: Salzburg (S), PMU – geschlossene Veranstaltung
September:
- 29.9.26: Salzburg (S), Keynote Pflegekongress, PMU – geschlossene Veranstaltung
November:
- 10.11.26: Wien (W), KPH Bildungszentrum Stefansplatz, Diskussion
- 12.11.26: Ottnang (OÖ), Lesung
- 18.11.26: Bad Goisern (OÖ), Lesung
- 26.11.26: Voitsberg (ST), Lesung, Begegnungszentrum, 18:00