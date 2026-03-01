Skip to content
/ © Ulrik Hölzel
Das Bild auf 5min.at zeigt Rudolf Anschober.
Rudi Anschober geht aus Lesereise durch Österreich.
Österreich
01/03/2026
Ab morgen

Anschober ist zurück: Ex-Minister mit Buch-Tour durch Österreich

Der Ex-Minister hat ein neues Buch – ab 2. März geht er damit auf Lesereise quer durch Österreich bis Ende Mai.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)

Der ehemalige Grüne-Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat ein neues Buch veröffentlicht: „ErMUTigung“. Es zeigt in Zeiten von Klimakrise, Kriegen und wachsendem Pessimismus, warum Zuversicht kein naiver Optimismus, sondern eine gesellschaftliche Kraft ist. Außerdem berichtet er von erfolgreichen Projekten, innovativen Gemeinschaften und positiven Kipppunkten, die in der Klimapolitik, in Städten, in der Wirtschaft und im gesellschaftlichen Zusammenleben umgesetzt wurden.

Das Bild auf 5min.at zeigt Rudolf Anschober.
©Gianmaria Gava
Rudi Anschober hat auf seiner Lesereise mehrere Stationen in Österreich.

Lesereise startet in Wien

Rudi Anschober zeigt dabei anhand nationaler und internationaler Beispiele, dass Veränderung selten durch den einen großen Wurf entsteht, sondern durch viele beharrliche Schritte – sei es bei Energiewende, Verkehr, Stadtentwicklung oder Demokratie. Um mehr Aufmerksamkeit für sein Buch zu bekommen, startet er am Montag, dem 2. März, seine Lesereise durch Österreich, die bis Ende Mai dauert.

Rudi Anschober tourt durch Österreich: Das sind die Termine

März:

  • 2.3.26: Lesung Linz (OÖ), Thalia Landstraße, 18:30
  • 3.3.26: Buchpräsentation „ErMUTigung“, Wien (W), Thalia Mariahilferstraße, 19:00
  • 4.3.26: Gaweinstal (NÖ)
  • 5.3.26: Lesung Vöcklabruck (OÖ), Stadtsaal, 19:30
  • 9.3.26: Lesung Klagenfurt (K), Buchhandlung Heyn, 19:00
  • 18.3.26: Lesung Perg (OÖ), Pfarrheim, 19:00
  • 23.3.26: Lesung Waidhofen/Ybbs (NÖ)
  • 24.3.26: Lesung Krems (NÖ)

April:

  • 9.4.26: Salzburg (S), Vorlesung PMU – geschlossene Veranstaltung
  • 13.4.26: Lesung Sierning (OÖ), Fokus, 19:00
  • 17.4.26: Wien (W), TransformationCamp (fifty1), Keynote „ErMUTigung“, FH Wien, Währinger Gürtel, 14:00
  • 21.4.26: Lesung Wien (W), Konzertcafé Schmid Hansl, 19:00
  • 24.4.26: Lesung Retz (NÖ), Kulturhaus Schüttkasten, 19:00
  • 28.4.26: Wien (W), Kardinal König Haus, ME/CFS

Mai:

  • 5.5.26: Lesung Lambach (OÖ), Kino Lambach, 19:00

Juni:

  • 2.6.26: Wien (W), Stakeholderkonferenz WE&ME, 9:00–11:00
  • 8.6.26: Wien (W), Lesung, Buchhandlung Seeseiten, 19:00
  • 18.6.26: Wien (W), Vorlesung Boku, 16:00

Juli:

  • 9.7.26: Salzburg (S), PMU – geschlossene Veranstaltung

September:

  • 29.9.26: Salzburg (S), Keynote Pflegekongress, PMU – geschlossene Veranstaltung

November:

  • 10.11.26: Wien (W), KPH Bildungszentrum Stefansplatz, Diskussion
  • 12.11.26: Ottnang (OÖ), Lesung
  • 18.11.26: Bad Goisern (OÖ), Lesung
  • 26.11.26: Voitsberg (ST), Lesung, Begegnungszentrum, 18:00
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2026 um 12:13 Uhr aktualisiert
