Frühlingswetter in Österreich? So wird das Wetter in der kommenden Woche

Sonnenbrille auf – Frühlingsgefühle an: Die Österreicher können sich auf Temperaturen bis zu 18 Grad einstellen. Zwischendurch kann es neben Sonne auch zu Nebel und Regenschauern kommen.

Die neue Woche startet mit zahlreichen Restwolken, die aber schnell abziehen. Danach folgt sonniges Wetter. „Vom Berg- und Hügelland ausgehend können sich aber im Tagesverlauf örtlich Quellwolken und mit diesen auch der eine oder andere Regenschauer bilden“, weiß die GeoSphere Austria. Zwischenzeitlich soll sich die Sonne aber auch länger zeigen. Der Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen allgemein nur schwach. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 2 bis plus 6 Grad. Tagsüber klettern sie auf 9 bis 15 Grad.

Nebel und Sonne: So wird der Dienstag

Eher betrübt starten die Österreicher am Dienstag in den Tag: Vor allem im westlichen Donautal und vereinzelt im Osten und Südosten, aber auch in inneralpinen Becken und Tälern liegen anfangs flache Nebel. Abseits dieser Gebiete wird mit sonnigem Wetter gerechnet. „Mit Quellwolken, die sich im Tagesverlauf vom Berg- und Hügelland ausgehend bilden können, steigt schließlich vor allem um den Alpenhauptkamm die Schauerneigung vorübergehend deutlich an“, heißt es. Die Temperaturen liegen in der Früh bei minus 4 bis plus 5 Grad. Im Laufe des Tages erreichen sie 10 bis 15 Grad.

Bis zu 16 Grad am Mittwoch in Österreich

Die Wochenmitte bringt in einigen Becken und Tälern lokale Nebelfelder, aber danach heißt es: Sonnenbrille auspacken. Nach Auflösung letzter Nebelreste scheint die Sonne zunächst verbreitet. Ab Mittag können sich mit dem Sonnenschein vom Berg- und Hügelland ausgehend ein paar Quellwolken bilden, die meisten werden dabei östlich der Linie Linz–Klagenfurt erwartet. „Vor allem am Alpenostrand und in der Südoststeiermark können mit diesen bis zum Abend auch lokale Regenschauer niedergehen“, wissen die Meteorologen. Es weht allgemein nur schwacher Wind, meist aus südlichen Richtungen. Während es in der Früh nur minus 6 bis plus 3 Grad hat, können sich die Österreicher im Laufe des Tages auf angenehme 10 bis 18 Grad freuen.

Donnerstag: Sonne und bis zu 17 Grad

Am Donnerstag wird das alpenländische Wettergeschehen vom hohen Luftdruck geprägt. Während es am Morgen noch lokalen Nebel geben kann, scheint die Sonne anschließend bis in den Nachmittag hinein bei nahezu strahlend blauem Himmel. „In der Folge ziehen jedoch von Osten dünne Wolkenschleier in höheren Schichten auf. Diese trüben den insgesamt sonnigen Wettercharakter aber nicht“, so die Experten. Der Wind kommt aus Nordwest bis Ost und weht insgesamt nur schwach bis mäßig. In der Früh hat es minus 3 bis plus 4 Grad, tagsüber werden 12 bis 18 Grad erreicht.

