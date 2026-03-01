Mauterndorf: Wanderin stürzt auf vereistem Weg 20 Meter in die Tiefe

Eine 33-jährige Wanderin aus Deutschland ist auf einem vereisten Winterwanderweg in Mauterndorf rund 20 Meter über eine Böschung in steiles Gelände abgestürzt. Elf Bergretter standen im Einsatz, darunter ein Bergrettungsarzt.

Der Alarm bei der Bergrettung Mauterndorf ging um 19.03 Uhr ein. Die Frau war gemeinsam mit sieben weiteren Erwachsenen und einem drei Jahre alten Kind auf dem Winterwanderweg in Richtung „Schi Alm“ unterwegs. Auf dem vereisten Weg rutschte die 33-Jährige aus und stürzte über eine Böschung in steiles Gelände ab. Sie erlitt leichte Verletzungen und war zudem unterkühlt.

Aufwendige Bergung mit Seil

Die Einsatzkräfte sicherten die Frau zunächst mit einem Seil. Anschließend wurde sie mittels Mannschaftsflaschenzug wieder auf den Weg hinaufgezogen. Einsatzleiter Markus Wieland von der Bergrettung Mauterndorf betont: „Die Gruppe hat das Richtige gemacht: einen Notruf abgesetzt und gewartet, bis die Einsatzkräfte eintreffen.“ Unterstützung kam von der Freiwilligen Feuerwehr Mauterndorf. Die Feuerwehr brachte Sandsäcke mit und streute Sand auf den vereisten Abschnitt, damit die Gruppe sicher ins Tal begleitet werden konnte. Nach der Erstversorgung durch die Bergretter wurde die leicht unterkühlte 33-Jährige vom Roten Kreuz ins Klinikum Tamsweg gebracht. Auch ein Notarzt sowie die Polizei standen im Einsatz.