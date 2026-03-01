Skip to content
/ ©Pexels/ Mikhail Nilov
Bild auf 5min.at zeigt eine Reanimation.
Am heutigen Sonntagmorgen wurde ein Mann in Lustenau erfolgreich wiederbelebt.
Lustenau/Vorarlberg
01/03/2026
Alarmierung

Reglose Person: Polizisten holten ein Herz zurück ins Leben

Heute Früh kam es in Lustenau zu einer Alarmierung aufgrund einer Person, die reglos am Boden lag. Die Polizisten handelten schnell.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Vor Ort angekommen, zählte jede Sekunde und ein Wettlauf gegen die Zeit begann. Sofort wurde ein Notfallcheck durchgeführt.

Mit dem Defibrillator

Dann leiteten sie Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Dabei kam auch ein Defibrillator zum Einsatz, den die Beamten mitführten. Kurz darauf traf verstärkende Hilfe ein. Gemeinsam mit den Rettungssanitätern gelang es den Polizisten, die Reanimation erfolgreich fortzusetzen. Der Mann wurde umgehend in das LKH Feldkirch eingeliefert.

