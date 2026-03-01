Haustür-Betrug in Oberösterreich: Polizei warnt vor Fassadenreinigern

In dieser Woche sind im Bezirk mehrere Männer als sogenannte Fassadenreiniger aufgetreten und haben Hausbesitzern ihre Dienste angeboten. Die Polizei schlägt Alarm: Hinter den Angeboten könnten betrügerische Maschen stecken.

Die Polizei warnt eindringlich vor unseriösen Haustürgeschäften durch angebliche Fassadenreiniger, die oft überrumpelnd auftreten und keine fachmännischen Arbeiten zu massiv überhöhten Preisen anbieten. Es handelt sich meist um Betrugsmaschen.

Laut Polizei treten die Männer unangekündigt bei Wohnhäusern auf und bieten spontane Reinigungsarbeiten an Fassaden oder Einfahrten an. Oft wird Druck aufgebaut, um rasch eine Entscheidung zu erzwingen. Die versprochenen Leistungen seien dabei nicht fachgerecht ausgeführt worden, die verlangten Preise jedoch massiv überhöht. Die Exekutive warnt eindringlich vor solchen Haustürgeschäften. Betroffene sollen keine Verträge unterschreiben und keinesfalls Barzahlungen leisten. Im Zweifel wird empfohlen, umgehend den Polizeinotruf 110 oder 133 zu wählen.

Weißer Kleintransporter im Fokus

Im Zuge der Ermittlungen steht ein weißer Kleintransporter im Zusammenhang mit den Vorfällen. Beim mutmaßlichen Haupttäter handelt es sich laut Polizei um einen 38-jährigen, in Frankreich geborenen Mann, der derzeit über keine aufrechte Wohnsitzmeldung in Österreich verfügt. Die Polizeiinspektion Vöcklabruck bittet mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 059133/4160-100 zu melden. Besonders Augenmerk soll auf entsprechende Personen und Fahrzeuge gelegt werden. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, bei unerwarteten Angeboten an der Haustür besonders wachsam zu sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2026 um 17:08 Uhr aktualisiert