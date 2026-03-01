Bezirk Gmunden: Hirsch auf Privatgrund erschossen, zwei Männer angezeigt

Ein Schuss in der Nacht, ein toter Hirsch und nun strafrechtliche Konsequenzen: Ein 59-Jähriger hat in der Nacht auf 28. Februar gemeinsam mit einem 26-jährigen Verwandten auf seinem Grundstück Rotwild beobachtet und getötet.

Gegen 0.15 Uhr hielten die beiden Männer laut eigenen Angaben Ausschau nach einem Hirsch. Grund dafür seien wiederholt beschädigte Siloballen und Zäune auf dem Grundstück gewesen. Als ein etwa sechsjähriger Hirsch auftauchte, feuerte der 59-Jährige mit einem Gewehr auf das Tier und erlegte es. Ein Nachbar, der sich in unmittelbarer Nähe befand, hörte den Schuss, entdeckte den toten Hirsch sowie die beiden Männer und verständigte umgehend die Polizei.

Waffenarsenal sichergestellt

Beide Männer verfügen über gültige Jagdkarten. Der 59-Jährige besitzt eine aufrechte Ausgeherlaubnis, allerdings in einem anderen Bezirk. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung stellten die Ermittler insgesamt acht legal besessene Langwaffen, zwei Schalldämpfer, einen selbstgebauten Schalldämpfer, ein Rotlicht-Modul sowie Munition in verschiedenen Kalibern sicher. Ein Teil der Waffen und Munition war laut Polizei nicht ordnungsgemäß versperrt und frei zugänglich gelagert. Der entstandene Schaden für die zuständige Jagdgesellschaft wird mit über 4.000 Euro beziffert.

Vorläufiges Waffenverbot für die beiden Männer

Gegen beide Männer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sie werden wegen schweren Eingriffs in das Jagd- und Fischereirecht bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Die Ermittlungen laufen.