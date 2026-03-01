Lawinen-Tragödie in Tirol: Zwei Tourengeher tot geborgen

Heute kam es in Tux im Zillertal zu einem tragischen Fund. Zwei Skitourengeher wurden tot geborgen. Sie waren unter einer Lawine begraben.

Die Lawinen-Unfälle häufen sich. Immer wieder passiert es, dass Menschen verletzt wurden oder gar sterben. Leider kam es am heutigen Sonntag, dem 1. März 2026, wieder zu einem dramatischen Vorfall.

Suchaktion eingeleitet

Am gestrigen Samstag, gegen 20 Uhr wurden ein 44-jähriger und ein 47-jähriger Österreicher als abgängig gemeldet, welche an diesem Tag eine Skitour auf die Tamlspitze, im Gemeindegebiet von Tux/Lanersbach, unternehmen wollten. Unmittelbar nach der Meldung wurden entsprechende Ermittlungen und eine Suchaktion durch mehrere Suchtrupps der Bergrettung Tux und Mayrhofen eingeleitet. Aufgrund der anhaltenden, sehr gefährlichen Lawinensituation musste die Suche jedoch von 00:45 Uhr bis 06:30 Uhr unterbrochen werden.

Mehrere Lawinenabgänge

Am heutigen Tag konnten von der Besatzung des Polizeihubschraubers mehrere Lawinenabgänge im Bereich der Tamlspitze ausgemacht werden, heißt es von den Beamten der Landespolizeidirektion Tirol. „Witterungsbedingt war jedoch eine komplette Absuche mittels Hubschrauber nicht möglich. Ein Signal eines Lawinenverschüttetensuchgerätes konnte vorerst nicht empfangen werden. Aufgrund der Lawinen-u Wettersituation war ein Verbringen von Bergrettern und Alpinpolizisten in das Suchgebiet nicht möglich bzw zu gefährlich“, heißt es. Dann besserte sich das Wetter und es wurden abermals Suchflüge durchgeführt. Dies führte vorerst zu keinem Erfolg.

Suchaktion: Hubschrauber im Einsatz

Zu Mittag wurde ein weiterer Versuch mit dem Polizeihubschrauber unternommen, mehrere Lawinenkegel mit dem LVS aus der Luft abzusuchen. Dabei konnte um 12.30 Uhr ein LVS Signal nördlich der Tamlspitze geortet und lokalisiert werden. In weiterer Folge wurden Bergretter und Alpinpolizisten zu dieser Stelle gebracht und die weitere LVS Suche vom Boden aus durchgeführt.

Nur noch der Tod festgestellt

Gegen 13 Uhr konnte die erste Person ausgemacht und dann freigelegt werden. Kurze Zeit später konnte im Nahbereich ein weiteres LVS Signal empfangen werden und die zweite Person lokalisiert und ebenfalls freigelegt werden. „Die Notärztin konnte bei den beiden nur noch den Tod feststellen. Im Einsatz standen die Bergrettung Mayrhofen und Tux, ein NAH und der Polizeihubschrauber“, so die Polizei abschließend.