Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 1. März gezogen

Am Sonntag, dem 1. März 2026, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne: Beim Lotto "6 aus 45" wartet nämlich ein Doppeljackpot im Wert von etwa 2,5 Millionen Euro. Wir haben die Gewinnzahlen für dich.

Nach der Lottoziehung am vergangenen Mittwoch, dem 25. Februar 2026, sah es eher mager aus. Denn beim Lotto „6 aus 45“ konnte niemand das richtige Händchen bei den Zahlen beweisen, somit gab es auch keinen Sechser. Anders sah die Situation beim Joker nicht aus: Auch hier gab es diesmal keinen Tipp mit der richtigen Joker-Kombination.

Österreicher räumt Solo-Gewinn ab

Aber immerhin hat ein Österreicher Grund zur Freude: Der Glückspilz konnte beim Fünfer mit Zusatzzahl einen Solo-Gewinn abräumen. „Hier fehlte einem bzw. einer Spielteilnehmer:in auf dem ersten von fünf Tipps auf einem Normalschein lediglich die Zahl 31 auf den Sechser“, heißt es seitens der „Österreichische Lotterien„. Damit gehen knapp 97.000 Euro nach Oberösterreich. Erst wenige Tage vor ihm konnte ein anderer Oberösterreich ebenfalls eine Jackpot knacken. Mehr dazu hier: Joker-Jackpot: Österreicher räumt fast 208.000 Euro ab.

Lottoziehung am Sonntag

Bei der Lottoziehung am Sonntag, dem 1. März 2026, warten große Gewinnsummen auf die Spieler. Denn immerhin geht es beim Lotto „6 aus 45“ um einen Doppeljackpot im Wert von 2,5 Millionen Euro. Beim LottoPlus-Sechser geht es um 250.000 Euro, und auch beim Joker warten auf den Spieler mit dem angekreuzten „Ja“ und der richtigen Zahlenkombination rund 400.000 Euro.