Frontal-Crash: Zwei Kleinkinder und vier Erwachsene verletzt

In Tschagguns (Bezirk Bludenz) auf der Silvrettastraße geriet ein Lenker plötzlich auf die Gegenfahrbahn - es krachte gewaltig. Sechs Personen, darunter zwei Kleinkinder, landeten im Spital.

Ein heftiger Zusammenstoß rief am Sonntagnachmittag die Rettungskräfte im Bezirk Bludenz auf den Plan. Gegen 14.40 Uhr kam es auf der Silvrettastraße (L188) in Tschagguns zu einer schweren Kollision zwischen zwei Autos.

Auto geriet auf Gegenfahrbahn

Ein 33-jähriger Mann aus Deutschland war mit seiner Partnerin und den beiden gemeinsamen Kindern im Alter von zwei und vier Jahren taleinwärts unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 29-jähriger Lenker mit seiner Begleitung in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang völlig ungeklärter Ursache geriet der 33-Jährige auf Höhe des Straßenkilometers 72,08 plötzlich auf die Gegenfahrbahn.

Ausweichmanöver konnte Crash nicht verhindern

Obwohl der entgegenkommende Fahrer noch versuchte auszuweichen, krachte es: Es kam zur Frontalkollision. „Alle sechs Personen wurden unbestimmten Grades verletzt. Drei Personen wurden ins LKH Feldkirch und drei Personen ins LKH Bludenz eingeliefert“, berichtet die Polizei.

Stundenlange Sperre auf der Silvrettastraße

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste die Silvrettastraße bis etwa 15.20 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden. Im Anschluss konnten Autofahrer die Unfallstelle zumindest einspurig passieren. Erst gegen 16 Uhr war die Strecke wieder in beide Fahrtrichtungen komplett frei befahrbar.