Sonne im Anmarsch: So startet Österreich in die neue Woche

Auch wenn es am Montag zum einen oder anderen Regenschauer kommen kann, soll das sonnige Wetter dominieren. Es werden bis zu 15 Grad erwartet.

Die neue Woche startet mit zahlreichen Restwolken, die aber abziehen. Danach folgt sonniges Wetter. „Vom Berg- und Hügelland ausgehend können sich aber im Tagesverlauf örtlich Quellwolken und mit diesen auch der eine oder andere Regenschauer bilden“, weiß die GeoSphere Austria. Zwischenzeitlich soll sich aber die Sonne länger zeigen. Der Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen allgemein nur schwach. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 2 bis plus 6 Grad und klettern tagsüber auf 9 bis 15 Grad.