Kassen aufgeknackt: Diebstahl bei Tiroler Sportgeschäft

In der Nacht auf Sonntag brachen Unbekannte in ein Sportgeschäft in Söll ein und entwendeten Bargeld aus mehreren Registrierkassen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht auf Sonntag kam es in Söll (Tirol) zu einem Einbruchsdiebstahl in einem örtlichen Sportgeschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 28. Februar 2026, 18:35 Uhr, und 1. März 2026, 7:35 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Geschäftslokal.

Registrierkassen geöffnet, Bargeld entwendet

Im Inneren wurden mehrere Registrierkassen geöffnet und Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe entwendet. Weitere Waren oder Gegenstände dürften nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen nicht gestohlen worden sein. Die genaue Schadenssumme ist Gegenstand laufender Erhebungen. Die zuständige Polizeiinspektion Söll sowie die Landespolizeidirektion Tirol haben die Ermittlungen aufgenommen und ersuchen mögliche Zeuginnen und Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum zu melden. Nach Abschluss der Untersuchungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet.