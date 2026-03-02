Mehrere Skidiebstähle an einem Tag: Polizei forschte zwei Personen aus

Nach mehreren Skidiebstählen am 1. März im Skigebiet Skigebiet Hochzillertal konnten zwei 18-jährige Tatverdächtige ausgeforscht werden. Im Fahrzeug der beiden Personen wurden acht Paar Ski gefunden.

Am Sonntag wurden im Skigebiet Hochzillertal mehrere Skidiebstähle angezeigt. Im Laufe des Tages verdichteten sich die Hinweise auf wiederholte Tatbegehungen im Bereich der Liftanlagen. Ein entscheidender Zeugenhinweis führte schließlich zur Ausforschung von zwei Tatverdächtigen an der Talstation. Noch bevor sie das Gelände verlassen konnten, griffen anwesende Wintersportler ein und verhinderten die Abfahrt des Fahrzeugs. In weiterer Folge wurden die beiden jungen Männer von der Polizei kontrolliert.

Gesamtwert im fünfstelligen Bereich

Im Fahrzeug konnten insgesamt acht Paar Ski – vorwiegend der Marken Stöckli und Atomic – mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Eurobereich vorgefunden und sichergestellt werden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei 18-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München. Sie legten im Zuge der Einvernahmen ein Geständnis zu den gemeinschaftlich begangenen Diebstählen ab.

Zwei Paar Ski noch „Herrenlos“

Sechs der sichergestellten Skipaare konnten bislang bereits ihren rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Zwei Paar der Marke Atomic sind derzeit noch keiner geschädigten Person zuweisbar und werden bis auf Weiteres bei der Polizeiinspektion Ried im Zillertal verwahrt. Nach Abschluss der weiteren Erhebungen wird der Akt den zuständigen Behörden übermittelt.