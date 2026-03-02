Verfolgungsjagd in Linz: 15-Jähriger liefert sich Flucht mit Polizei

Erst vor wenigen Tagen angezeigt, jetzt schon wieder auffällig: Ein 15-jähriger Mopedlenker wollte sich in Neuhofen an der Krems einer Polizeikontrolle entziehen. Die Flucht endete in einer Sackgasse.

Bereits vor einer Woche wurde ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land wegen rücksichtsloser Fahrweise, zahlreichen Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und Bemängelung an seinem Moped angezeigt. Am Samstag, dem 28. Februar gegen 18.10 Uhr wurde der Jugendliche erneut von einer Streife erwischt, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit in einer 30er-Zone im Ortsgebiet von Neuhofen an der Krems mehrere Mofas überholt hatte. Daher wollten ihn die Beamten zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten. Zunächst ignorierte der 15-Jährige das Blaulicht, blieb dann aber doch bei einem Parkplatz stehen. Als die Polizisten aus ihrem Dienstwagen ausgestiegen waren, gab der 15-Jährige allerdings wieder Gas und flüchtete Richtung Piberbach.

Fluchtversuch gescheitert

Bei seiner rücksichtslosen Fahrt durch das Ortsgebiet Neuhofen und Ortsgebiet Weifersdorf (Gemeinde Piberbach) setzte der Jugendliche erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen, fuhr gegen die Einbahn und missachtete diverse Verkehrsschilder. In einer Sackgasse endete schließlich sein Fluchtversuch. Der Jugendliche wird erneut der BH Linz-Land zur Anzeige gebracht.