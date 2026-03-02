Polizei zieht Bilanz: Mehr als 28.000 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer

Mehr als 1,8 Millionen Mal wurde 2025 in Österreich eine Alkoholkontrolle durchgeführt. Etwa 28.000 Mal verlief diese positiv. Ein leichter Anstieg ist bei den Drogenlenkern zu verzeichnen.

Die Zahl der Alkolenker in Österreich ist im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich geblieben.

Die Zahl der Alkolenker in Österreich ist im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich geblieben.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei auf den Straßen Österreichs insgesamt 1.868.304 Alkoholkontrollen durchgeführt. In 28.428 Fällen wurde eine Beeinträchtigung durch Alkohol festgestellt, und die Lenker wurden anzeigt.

Mehr Drogenlenker erwischt

Zudem wurden 8.555 Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ausgestellt. Im Gegensatz zu 2024 ist das ein Plus von etwa vier Prozent. Das Bundesministerium sieht für diesen Anstieg zwei Gründe: Die Polizisten werden mittlerweile vermehrt zur Erkennung von Drogenlenkern geschult, und Amtsärzte unterstützen bei Schwerpunktaktionen im Straßenverkehr.