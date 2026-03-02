Tödlicher Flugzeugabsturz in Kärnten: „Es war ein schlimmes Bild“

Zu einer Tragödie kam es gestern in Lendorf, Bezirk Spittal an der Drau. Ein Pilot stürzte mit seinem Kleinflugzeug ab und verstarb, gleich in der Nähe seine Wohnortes.

Zu einem tödlichen Flugzeugabsturz kam es gestern, 1. März, im Bezirk Spittal an der Drau. Ein 60-jähriger Kärntner verstarb noch vor Ort. Besonders tragisch: Er stürzte mit einem Kleinflugzeug nicht unweit von seinem Wohnort ab.

„Es war ein schlimmes Bild“

„Als wir mit unseren Einsatzkräften vor Ort eintrafen, war der Mann schon verstorben. Es war ein schlimmes Bild, so ein Unfall ist ja nichts Alltägliches“, erzählt Michael Mayer, Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Lendorf, auf Anfrage von 5 Minuten. Er bestätigt auch, dass der Pilot in der Nachbarortschaft seines Wohnortes abgestürzt ist. Laut „Krone“ soll der Pilot auch seiner Tochter noch aus der Luft zugewunken haben. Das Flugzeug war nach dem Aufprall in einem sehr schlechten Zustand.

Sprengkapsel wurde nicht vom Piloten ausgelöst

Diese Flugzeuge haben an Bord eine Sprengkapsel. Mayer erklärt dazu: „Die Sprengkapsel dient dazu, dass der Pilot diese im Notfall betätigen kann, um sich mit einem Fallschirm in Sicherheit bringen zu können.“ Die Kapsel war aber intakt, das heißt, der Kärntner konnte sie nicht mehr auslösen. Deswegen wurde auch ein Entschärfungsdienst gerufen, dieser hat die Sprengkapsel fachmännisch gesprengt.

Sachverständiger bald vor Ort

Ein Pressesprecher der Polizei bestätigt auf Anfrage von 5 Minuten, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 60-Jährigen handelt. Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall laufen. Im Laufe des Vormittages kommt ein Sachverständiger, der sich vor Ort gemeinsam mit Beamten des Landeskriminalamtes (LKA), alles ansieht.