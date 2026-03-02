Digital-Zwang gestoppt: Riesen-Schlappe für UNIQA vor dem Höchstgericht

Die Versicherungsgesellschaft UNIQA setzte für ein Kundenprogramm die Einrichtung eines Online-Postfaches vor. Der Verein für Konsumenteninformation zog deshalb vor Gericht, und gewann den Prozess in oberster Instanz.

Das Angebot „myUNIQAplus“ bietet Kunden der Versicherungsagentur UNIQA Vorteile, wie etwa ein Bonus in der Höhe von 5 bis 10% der Prämie, wenn im Kalenderjahr kein Schaden gemeldet wurde. Allerdings muss man sich dafür online für ein elektronisches Postfach registrieren, und der Kommunikation über digitale Wege zustimmen.

Oberste Instanz gibt VKI recht

Der Verein für Konsumenteninformation ortete hier Unzulässigkeiten, und reichte Klage ein. Der Fall ging bis vor den Obersten Gerichtshof, der nun dem VKI recht gab, und somit die Entscheidungen der Vorinstanzen bestätigte. Die Gewährung einer Gutschrift dürfe nicht an die Zustimmung des Versicherungsnehmers zur digitalen Kommunikation geknüpft werden, heißt es in einer Aussendung des VKI.

Freie Wahl der Kommunikationswege

„Das Urteil stärkt die Rechte der Versicherungsnehmer und trifft erste grundlegende Klarstellungen zur Wahlfreiheit der Kommunikationsmittel bei Versicherungen“, kommentiert Dr. Petra Leupold, Chefjuristin des VKI, den Erfolg vor Gericht.