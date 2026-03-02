Nach Tod ihrer Tochter: Mutter spendet 30 Liter Milch für 29 Frühchen

Am Kepler Uniklinikum spendete eine Mutter nach einem schweren Verlust 30 Liter Muttermilch. Damit konnten 29 Frühgeborene versorgt werden. Eine bewegende Geste, die zeigt, wie aus Trauer Hoffnung für andere Familien wachsen kann.

Es ist eine Geschichte von Verlust und von unglaublicher Größe. Corina brachte frühgeborene Zwillinge zur Welt. Wochenlang kämpfte sie gemeinsam mit dem Team der Neonatologie im Kepler Uniklinikum um das Leben ihrer beiden Mädchen. Nur eine von ihnen, die kleine Alina, hat überlebt. Trotzdem entschied sich die Mutter, anderen Familien Hoffnung zu schenken, mit einer Spende, die tief berührt.

Wochen zwischen Bangen und Hoffen

Frühchenstationen sind Orte, an denen sich Glück und Angst oft im Minutentakt abwechseln. Auch Corina kennt diese Welt aus nächster Nähe. Ihre Zwillinge wurden viel zu früh geboren und mussten auf der Neonatologie intensiv betreut werden. Das medizinische Team kämpfte „wie Löwen“, Seite an Seite mit der Familie. Doch nicht jedes Wunder geht gut aus. Eine der beiden Töchter hat es nicht geschafft. Was bleibt, ist Trauer. Und die Frage, wie man mit diesem Schmerz weiterlebt.

30 Liter Muttermilch, für die Kleinsten

Während des langen Klinikaufenthalts pumpte Corina regelmäßig Muttermilch ab. Insgesamt kamen rund 30 Liter zusammen. Eine Menge, die für Frühgeborene überlebenswichtig sein kann. Anstatt sich zurückzuziehen, traf sie eine Entscheidung: Sie stellte die gesamte Milch der Humanmilchbank des Kepler Uniklinikums zur Verfügung. Rund 29 Frühgeborene konnten damit versorgt werden. „Ich habe mich dazu entschieden, Muttermilch zu spenden, da ich selbst erfahren habe, wie wichtig Frauenmilch ist“, sagt Corina. „Da meine Kinder zu früh geboren wurden, haben sie selbst gespendete Frauenmilch erhalten. Aus Dankbarkeit und dem Wunsch, etwas zurückzugeben, möchte ich nun andere Babys unterstützen.“

Ein Geschenk, das Leben stärkt

Für Frühchen ist Muttermilch mehr als Nahrung. Sie schützt vor schweren Komplikationen, stärkt das Immunsystem und kann entscheidend für die Entwicklung sein. Humanmilchbanken sind daher ein essenzieller Bestandteil moderner Neonatologie. Am Kepler Uniklinikum ist man tief bewegt von dieser Geste. Corinas Entscheidung sei Ausdruck außergewöhnlicher Stärke und Mitmenschlichkeit, heißt es aus dem Umfeld der Station.