Sonnencreme für Babys wird zurückgerufen: „Nicht mehr verwenden“

Und täglich grüßt das Murmeltier: Produktrückrufe stehen österreichweit am Tagesplan. Nun geht es aber um eine Sonnencreme für Babys.

Immer wieder aus Vorsichtsmaßnahmen Produkte zurückgerufen. Dieses Mal gibt es eine Warnung zu einer Sonnencreme für Babys. Diese solltest du nicht mehr verwenden.

Sonnencreme für Babys österreichweit zurückgerufen

ALMA Babycare GmbH informiert über eine behördlich angeordnete Produktwarnung betreffend folgendes Produkt: Im Rahmen einer amtlichen Untersuchung durch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurde festgestellt, dass die gemessene Sonnenschutzleistung nicht dem ausgelobten Lichtschutzfaktor 50 entspricht. Das Produkt wurde daher als nicht konform mit Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 bewertet.

Diese Sonnencreme wird zurückgerufen: ALMA Organic Babycare Baby & Kids Suncream 50

Charge: L9998

Baby-Sonnencreme nicht mehr verwenden

Verbraucher werden gebeten, das Produkt der genannten Charge nicht weiter zu verwenden. Das Produkt wurde seit Oktober 2025 nicht mehr in Verkehr gebracht und befindet sich aktuell nicht im Sortiment. Verbraucherinnen und Verbraucher, die noch Packungen der Charge L9998 besitzen, werden gebeten, sich unter isabella@almababycare.com zu melden.