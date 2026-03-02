Iran-Krise: Ölpreise könnten dramatisch ansteigen

Nach Raketenangriffen auf Schiffe im Nahen Osten ist der Ölpreis in die Höhe geschossen. Experten warnen vor massiven Preissprüngen.

Der Ölpreis ist nach den Angriffen auf den Iran wieder gestiegen, ein Fass der Sorte Brent kostet aktuell so viel wie seit Januar 2025 nicht mehr. Die Anleger investieren aktuell in sichere Anlagen, wie etwa den Devisenmarkt oder Gold.

Krieg im Nahen Osten verschärft die Lage

Für diese Unsicherheiten sorgt der aktuelle Unruhezustand rund um die Straße von Hormus, einer der wichtigsten Handelsrouten für Öl. Ein Fünftel der Öltanker durchqueren auf ihrem Weg die Meerenge. Der Iran schränkte am Sonntag den Zugang der Straße von Hormus ein, laut Schiffsdaten lagen mehr als 200 Schiffe vor dem Eingang der Meerenge vor Anker. Grund dafür waren Raketenangriffe, bei denen drei Schiffe getroffen wurden.

Fachleute sehen einen noch höheren Preis in der Zukunft

Experten warnen vor weiteren Anstiegen des Ölpreises, sogar ein Preis von hundert Dollar für ein Fass wäre möglich. „Wenn die Straße von Hormus ins Stocken gerät, reagieren die Märkte sofort“, so etwa der deutsche Volkswirt Felix Schmidt. „Abhängig von der Dauer des kriegerischen Konflikts kann dies die fragile wirtschaftliche Erholung rasch wieder abbremsen“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands Österreich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2026 um 10:33 Uhr aktualisiert