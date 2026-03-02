Fehlalarm am Troppberg: Doch kein Waldbrand

Weil am Troppberg im Bezirk St. Pölten-Land Rauch gesichtet wurde, wurden die örtlichen Feuerwehren alarmiert. Vor Ort konnten sie jedoch keinen Brand feststellen.

Am Wochenende wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gablitz und Irenental alarmiert: Am Troppberg sei Rauch gesichtet worden. Zunächst wurde ein Waldbrand vermutet.

Drohnen im Feuerwehreinsatz

In Absprache mit der Polizei wurde das Gebiet aus verschiedenen Richtungen befahren und kontrolliert. Um sicherzugehen wurde auch die Feuerwehr Ollern nachalarmiert, denn diese verfügt über Drohnen. Diese suchten mittels Wärmebildkameras nach einem Brand, jedoch konnte sich der anfängliche Verdacht nicht bestätigen. Eine mögliche Ursache für den gesichteten Rauch sei laut der Feuerwehr Gablitz eine wetterbedingte Dampfentwicklung gewesen.