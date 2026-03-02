Ab 2027: Bundesheer schießt Satelliten ins All

Das Bundesheer hat gemeinsam mit einem niederösterreichischen Unternehmen einen Satelliten gebaut, mit dem ab Februar 2027 im Weltall verkehren wird. Die Hauptaufgabe des Trabanten ist es, Signale abzufangen.

Das österreichische Bundesheer möchte in Zukunft das Weltall für sich erschließen, und hat jetzt eine Demoversion eines Satelliten präsentiert. Der 32 Kilogramm schwere „Beaconsat“ soll in zwei Jahren im Einsatz sein. Er ist dazu da, Navigationssignale zu erkennen und diese zu stören oder zu manipulieren. Geleitet wird das Projekt vom niederösterreichischen Startup GATE Space mit Sitz in Schwechat.

Ungefähr eine Million Euro investiert

Der Kostenpunkt des Projektes liegt bei etwa einer Million Euro, die Hälfte davon steuert die European Space Academy (ESA) bei. Der Satellit bricht den Rekord für den bisher größten Trabanten, der in Österreich entwickelt wurde. Er wird voraussichtlich mit einer Rakete von der SpaceX-Basis in Vandenberg in Kalifornien in den Weltraum befördert werden.

„Paradebeispiel für Innovationskraft“

Innovationsminister Peter Hanke (SPÖ) spricht von einem Paradebeispiel für Österreichs Innovationskraft und verweist auf die strategische Bedeutung von Weltraum- und Luftfahrttechnologien als Schlüsselindustrien. „Der Weltraum ist ein wesentlicher Teil der militärischen Handlungsfähigkeit“, sagt auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).