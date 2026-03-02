Zwei Österreicher heiraten dieselbe Frau in Thailand – und gehen viral

Liebesglück in Thailand zu dritt: In einer traditionellen Zeremonie heiraten zwei Österreicher dieselbe Frau. Bilder von der Hochzeit gehen online viral, dabei ist die Ehe nicht rechtens.

Es ist wohl der Höhepunkt einer kuriosen Liebesgeschichte im Süden Asiens. Eine jährige Thailänderin heiratet zwei Österreicher gleichzeitig, nach dem sie seit Jahren in einer polyamoren Beziehung leben. Bilder der Hochzeit wurden auf Facebook geteilt, und gehen dort viral.

Polyamore Partnerschaft im Einvernehmen

Die 37-jährige Duangduan und Ex-Polizist Roman lernen sich in der Stadt Pattaya kennen, und lieben. Vier Jahre später lernt sie einen Bekannten von Roman kennen. Sie und der noch im Dienst stehende Polizist Macky verlieben sich ebenfalls, und es entwickelt sich eine Partnerschaft zu dritt. Laut Duangduan wurde das Thema von Beginn an offen angesprochen, und alle drei äußerten ihre Erwartungen in einem offenen Gespräch.

Einverständnis der Familie gegeben

Mittlerweile leben Duangduan und Roman seit 5 Jahren zusammen, und seit einem Jahr ist auch Macky ein fester Bestandteil in ihrem Leben. Das offene Gespräch suchte die 37-jährige Musikerin auch mit ihrer Familie, als die Heiratspläne konkret wurden. Ihre Eltern und die drei Kinder aus erster Ehe gaben ihr Einverständnis, denn die beiden Männer sind bereits eng mit der Familie verwurzelt und kümmern sich auch um sie. „Am wichtigsten ist mir, dass sie glücklich ist“, sagt Duangduans Mutter über ihre Tochter.

Traditionelle thailändische Hochzeit – aber rechtlich nicht erlaubt

Die Hochzeit fand nach traditionellen thailändischen Ritualen statt. Beide Bräutigame brachten eine Mitgift von jeweils einer Million Bahn, umgerechnet etwas mehr als 27.000 Euro. Polygamie ist in Thailand jedoch nicht rechtlich anerkannt, daher wurde formal nur eine Hochzeit zu zweit geschlossen. Die Braut nahm das jedoch locker und scherzte: „Heiratest du einen, wird sich niemand daran erinnern, heirate beide, und sie werden sich erinnern!“