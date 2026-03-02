Chlorgasaustritt: Feuerwehr im Schadstoffeinsatz

In der Nacht auf den ersten März trat in einem Betrieb in Mödling Chlorgas aus. Eine Sprinkleranlage konnte einen größeren Austritt verhindern.

Gegen ein Uhr morgens wird die Feuerwehr Mödling zu einem Austritt von Chlorgas alarmiert. Eine automatische Gefahrenmeldeanlage löst in einem städtischen Betrieb aus. Bei der Erkundung wird klar, dass eine geringe Menge an Schadstoff ausgetreten ist, auch Chlorgeruch liegt in der Luft.

Sprinkler verhinderten Schlimmeres

Die Feuerwehr rüstet sich mit Atemschutz und Schutzanzügen aus, und erkundet die Räumlichkeiten mit dem Gasmessgerät. Ein defektes Flaschenventil wurde vom Angriffstrupp geschlossen, und der Raum belüftet. Eine Sprinkleranlage verhinderte zuvor einen großflächigen Austritt.