Stocker: „Sicherheit der Österreicher hat höchste Priorität“

In einem Pressegespräch am Montag nahm Bundeskanzler Christian Stocker Stellung zur aktuellen Lage im Nahen Osten. Er verurteilte die Angriffe des Irans und versicherte den Österreichern sowohl Sicherheit vor Ort als auch eine stabile Energieversorgung zu Hause. Der Kanzler ließ keinen Zweifel an der Position der Bundesregierung: „Das iranische Regime und die Handlanger müssen von weiteren Angriffen und Provokationen Abstand nehmen.“ Die Angriffe auf Israel und die Golfregion seien „absolut inakzeptabel“ und verletzten die territoriale Integrität der Partner. Der Iran habe sich durch sein Handeln international „völlig isoliert“.

Schutz der Österreicher in der Region

Oberste Priorität habe nun das Wohlergehen der Landsleute im Krisengebiet. Da die Lufträume teilweise geschlossen sind, gestaltet sich die Ausreise schwierig. „Die Sicherheit und das Wohlergehen der Österreicherinnen und Österreicher ist höchste Priorität.“ Das Bundesheer ist bereits mit Krisenunterstützungsteams in Tel Aviv, Beirut und den Golfstaaten präsent. Betroffene werden teilweise auf dem Landweg zu funktionierenden Flughäfen, etwa im Oman, gebracht.

Energieversorgung bleibt gesichert

„Ich darf hier den Österreicherinnen und Österreichern sagen, dass wir in Österreich vorgesorgt haben und die Energieversorgung in Österreich gesichert ist“, so im Pressegespräch. Man sei weder wirtschafts- noch energiepolitisch vom Iran abhängig. Dennoch wurde eine Taskforce unter Leitung von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner eingerichtet, um die Lage laufend zu evaluieren.

Zur Sicherheit des Landes

Die Teilnahme am Projekt SkyShield betitelt Stocker als essenziell und im Einklang mit der Neutralität: „Dieses System ist essenziell, um unseren Luftraum gegen moderne Bedrohungen wie Raketenangriffe, Drohnen, aber auch Kampfflugzeuge wirksam zu schützen.“