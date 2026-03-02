Skip to content
Ein 65-jähriger Flachgauer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug verstorben.
Flachgau/Salzburg
02/03/2026
Radfahrer (65) stirbt nach Kollision mit Sattelzug

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Montagvormittag in Seeham ein Todesopfer gefordert. Ein 65-jähriger Radfahrer aus dem Flachgau erlag nach einer Kollision mit einem Lkw im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

von Nadia Alina Gressl
Ein 49-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Braunau (Oberösterreich) war auf der Berndorfer Landesstraße von Berndorf kommend in Richtung Seeham (Salzburg) unterwegs. Im Gemeindegebiet von Seeham wollte der Oberösterreicher mit seinem Sattelzug rechts auf die L 102, die Obertrumer Landesstraße, einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 65-jährigen Flachgauer, der mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg unterwegs war.

Radfahrer erliegt Verletzungen

Der 65-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Kurz nach der Einlieferung erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen. Ein beim Lkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Von der Staatsanwaltschaft wurde die Beiziehung eines Sachverständigen angeordnet, so in einer Aussendung der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2026 um 19:18 Uhr aktualisiert
