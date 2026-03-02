ESC 2026: Steht Boy George für San Marino auf der Stadthalle-Bühne?

Im Fokus steht dabei ganz klar Boy George. Der britische Sänger, Songwriter und House-DJ wurde in den frühen 1980ern als Frontmann von Culture Club weltberühmt. Mit seinem androgynen Look und Hits wie „Do You Really Want to Hurt Me“ wurde er zu einem der prägendsten Pop-Idole der New-Romantic-Ära. Geboren wurde er am 14. Juni 1961 als George Alan O’Dowd in Bexleyheath (heute London). Schon früh faszinierte ihn Glam und Pop – inspiriert von Stars wie David Bowie. In der Londoner Clubszene arbeitete er sich vom Garderobenjob im legendären „Blitz“ bis ins internationale Rampenlicht hoch. Jetzt will sich einen ESC-Auftritt erkämpfen. Kurios: Nicht für sein Heimatland, sondern für San Marino.

ESC-Sensation in Sicht?

Mit „Superstar“ tritt er nun gemeinsam mit San-Marino-Stammgast Senhit im Finale der san-marinesischen Vorentscheidung an. Senhit vertrat das Land bereits beim Eurovision Song Contest 2011 und 2021. Sollte sich das Duo durchsetzen, könnte Boy George 2026 tatsächlich beim Eurovision Song Contest auf der Bühne stehen. Die ersten zehn Finalisten werden nach zwei Semifinals (4. und 5. März) von weiteren zehn Acts ergänzt. Das große Finale steigt am 6. März im Teatro Nuovo in Dogana.