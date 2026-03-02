Sanierungsverfahren der Höhrhan-Gruppe gescheitert

Noch vor kurzem sah es nach einem Erfolg für den Industriestandort aus. Nach der Insolvenz der Höhrhan-Gruppe im Oktober – betroffen waren die AKG Plastics GmbH, HT Electronics Systems GmbH, ROBUST Plastics GmbH und die Robust Industry GmbH – hatten die Gläubiger am Landesgericht Krems Sanierungsplänen zugestimmt. Mit einer Quote von 20 Prozent sollte der Fortbestand der Gruppe gesichert werden. Experten zeigten sich optimistisch, dass durch die gute Auftragslage rund 160 der ursprünglich knapp 200 Arbeitsplätze erhalten bleiben könnten. Geplante Kündigungen schienen abgewendet. Wir haben berichtet: Höhrhan-Gruppe wird saniert: „Das sichert rund 160 Arbeitsplätze“.

Aktuelle Wende: Sanierung versagt

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nun jedoch bekannt gab, wurde die Bestätigung der abgeschlossenen Sanierungspläne für drei Kernsegmente der Gruppe versagt: HT Electronic Systems GmbH (GZ 9 S 45/25b), ROBUST Plastics GmbH (GZ 9 S 46/25z) und AKG Plastics GmbH (GZ 9 S 44/25f). Der Grund? Die für die Sanierung erforderlichen Verfahrenskosten sowie die 5-prozentige Barquote wurden nicht rechtzeitig erlegt, heißt es.







.