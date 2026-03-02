/ ©Montage: Canva Pro
Unfall in Linienbus: 80-Jähriger kippt mit Rollstuhl um
Ein Ausflug mit dem Bus endete am Montagnachmittag (2. März 2026) für einen 80-jährigen Fahrgast im Krankenhaus. Der im hinteren Bereich des Busses befindliche Rollstuhlfahrer kippte samt seinem Gefährt.
Ein 45-jähriger Rumäne lenkte einen Linienbus in die Brixner Straße ein. Im hinteren Bereich des Busses befand sich der 80-jährige Österreicher gemeinsam mit seiner Ehefrau. Zwar waren am Rollstuhl die Bremsen eingelegt, eine zusätzliche Sicherung bestand jedoch nicht. Als der Bus in die Brixner Straße einfuhr, kippte der Rollstuhl nach rechts zur Bustür. Dabei zog sich der 80-Jährige eine Kopfverletzung zu. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
